Watch onlineTV Programm
PoliticsEconomyPresidentSocietyIn the worldRegionsCultureIncidentsHealthSportTechnologyHorizon
EuropeU.S.A.UkraineRussiaMiddle East

EU considering ways to include Ukraine's EU membership in peace agreement

EU considering ways to include Ukraine's EU membership in peace agreement

The EU is considering options for including Ukraine's EU membership in a possible peace agreement, Bloomberg reports.

According to Bloomberg sources, proposals under discussion include prioritizing Kyiv's accession protections and immediate access to some of the rights of a member state.

At the same time, the EU may set clear deadlines for Ukraine to complete the formal accession process.

Разделы:

In the worldEurope