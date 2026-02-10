3.73 BYN
EU considering ways to include Ukraine's EU membership in peace agreement
Text by:Editorial office news.by
The EU is considering options for including Ukraine's EU membership in a possible peace agreement, Bloomberg reports.
According to Bloomberg sources, proposals under discussion include prioritizing Kyiv's accession protections and immediate access to some of the rights of a member state.
At the same time, the EU may set clear deadlines for Ukraine to complete the formal accession process.