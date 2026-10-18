100 лет со дня присвоения Якубу Коласу почетного звания "Народный поэт Беларуси"

Голос, душа и сердце нашей родной страны. 18 октября - ровно 100 лет, как Якубу Коласу присвоено звание "народный поэт Беларуси". Это произошло к 20-летию его творческой деятельности. И сегодня память о великом белорусском писателе живет и хранится в разных уголках страны. Его история, биография и творчество вызывают большой интерес.

Елена Жесткова, заведующая научно-просветительским сектором Государственного литературно-мемориального музея Якуба Коласа:

"Звание народного поэта - это уникальный случай, потому что именно этот статус возник в 1925 году, когда дали Янке Купале звание народного поэта. Якуб Колас был второй. И после этого был перерыв в 26 лет. Третий народный поэт - Петрусь Бровка - получил очень поздно это звание. Мне кажется, что когда возникла идея о звании народного поэта, то это чтобы подчеркнуть его вклад в развитие литературы, языка, культуры, кроме того, присоединить его к народу. Не подчеркивать наоборот, что он выше, а что он свой".

О главных колосовских местах спустя ровно век после такого исторического события - смотрите 18 октября на "Беларусь 1" в "Главном эфире".