86-я бригада связи ВС Беларуси отметила 85-летие со дня образования

7 августа 85-летие со дня образования отметила 86-я бригада связи Вооруженных Сил Беларуси. Торжественные мероприятия для военнослужащих, ветеранов и молодежи прошли в военном городке в Колодищах.

За годы своей истории соединение прошло боевой путь Великой Отечественной войны, участвовало в Курской битве, освобождении Беларуси и встретило Победу в Германии. Сегодня бригада оснащена современными и модернизированными средствами связи отечественного производства и продолжает выполнять задачи по обеспечению устойчивого управления войсками.

Роман Ничипоровский, командир 86-й бригады связи ВС Беларуси: "Приоритет отдается призывникам, а также нашим выпускникам - специалистам радиосвязи, связистам, окончившим Военную академию. Выпускники достойные, они буквально с первых дней вливаются в подразделение, становятся строй и буквально через месяц самостоятельно выполняют работу на своих боевых постах. Хочется отметить наших военнослужащих-женщин. Во многих экипажах основу составляют они, и хочется сказать, что военнослужащие-женщины - это наиболее ответственные, подготовленные к выполнению задач военнослужащие".

Во время праздника для гостей организовали день открытых дверей. Посетители смогли ознакомиться с современными средствами связи, образцами стрелкового оружия, увидеть показательные выступления кинологов Вооруженных Сил и попробовать солдатскую кашу.