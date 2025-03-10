А1 признан лидером по скорости мобильного интернета в метро news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/62f29fb1-e8d1-471e-8a90-4f663a4cf1d6/conversions/a8e2f836-f50e-434c-9d42-948660ecaeba-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/62f29fb1-e8d1-471e-8a90-4f663a4cf1d6/conversions/a8e2f836-f50e-434c-9d42-948660ecaeba-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/62f29fb1-e8d1-471e-8a90-4f663a4cf1d6/conversions/a8e2f836-f50e-434c-9d42-948660ecaeba-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/62f29fb1-e8d1-471e-8a90-4f663a4cf1d6/conversions/a8e2f836-f50e-434c-9d42-948660ecaeba-xl-___webp_1920.webp 1920w

Со времени запуска третьей линии минского метро операторы постоянно работают над улучшением качества мобильной связи для ее пассажиров. По итогам серии замеров качества, проведенных специалистами государственного предприятия "БелГИЭ" в начале и в конце февраля 2025 года, компания А1 продемонстрировала заметный прирост по ряду ключевых параметров и получила самую высокую общую интегральную оценку среди всех операторов.

Средняя скорость загрузки данных в сети А1 на Зеленолужской линии Минского метрополитена увеличилась с 40,06 Мбит/с по итогам замеров 05.02.2025 г. до 46,11 Мбит/с по итогам замеров 28.02.2025 г. Это позволяет пользователям еще более оперативно загружать фильмы, видео и другие файлы.

Средняя скорость выгрузки данных в сети А1 возросла с 16,27 Мбит/с в начале месяца до 32,77 Мбит/с в конце. Благодаря этому абоненты имеют возможность быстро и без потерь передавать любые файлы (в том числе голосовые сообщения), а также с комфортом совершать видеозвонки. Отправка контента осуществляется практически без задержек.

При этом как в начале, так и в конце февраля 2025 года общая интегральная оценка качества мобильной связи А1 на Зеленолужской линии Минского метрополитена оставалась самой высокой среди всех операторов. По данным на 28 февраля, она составляет 787 баллов.

Высокий результат А1 достигнут благодаря использованию связи 4-го поколения (LTE).

Чтобы ощутить все преимущества скоростного интернета, рекомендуем перейти в сеть 4G. Для проверки готовности вашего устройства и SIM-карты к работе в 4G-сети можно воспользоваться USSD-запросом *181# вызов. Более подробно ознакомиться с зоной покрытия и со средней скоростью 4G-сети А1 можно на официальном сайте А1 по ссылке, а также в приложении "Мой А1". А узнать о возможностях и преимуществах стандарта связи 4G - на специальной странице по ссылке.

О компании

Провайдер телекоммуникационных, ИКТ- и контент-услуг А1 начал свою коммерческую деятельность 16 апреля 1999 года, став первым мобильным оператором стандарта GSM в стране. С ноября 2007-го компания входит в состав международной группы A1 Group, которая, в свою очередь, является европейским подразделением транснационального холдинга América Móvil, одного из крупнейших мировых провайдеров телекоммуникационных услуг со штаб-квартирой в Мексике.