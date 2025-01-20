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Аэропорт Могилев открывает рейсы в Москву и Анталью

Белавиа и Национальный аэропорт возобновляют авиарейсы из Могилева в Москву, а затем и Анталью. Увеличение региональных маршрутов вызвано поручением Президента и связано с расширением транспортных услуг, а также спросом на данные авиарейсы от жителей Могилевского региона.

С 28 апреля мы начнем выполнение регулярных полетов по маршруту Могилев - Москва (аэропорт Шереметьево). 18 мая - Могилев - Анталья. Это чартерный рейс, программа  будет выполняться туроператорами раз в 10 дней.
Игорь Чергинец, гендиректор авиакомпании "Белавиа"
То авиасообщение, которое откроется с 28 апреля (Могилев - Москва, 2 рейса в неделю) важно для нашего населения. Что касается туризма, то это важная составляющая развития нашего региона.
Анатолий Исаченко, председатель Могилевского облисполкома

На основе мониторинга рейсов загруженности и спроса пассажиров в Белавиа обещают изучить возможность новых маршрутов по новым направлениям.

обществотранспорт