Аэропорт Могилев открывает рейсы в Москву и Анталью

Белавиа и Национальный аэропорт возобновляют авиарейсы из Могилева в Москву, а затем и Анталью. Увеличение региональных маршрутов вызвано поручением Президента и связано с расширением транспортных услуг, а также спросом на данные авиарейсы от жителей Могилевского региона.