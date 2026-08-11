Аграрии Минской области завершили уборку рапса

В Минской области началась переброска комбайнов для оказания помощи северным районам.

Аграрии столичного региона уже завершили уборку рапса, его намолочено более 400 тыс. т при средней урожайности 42 ц/га. Прибавка к 2025 году масличной культуры превысила 100 тыс. т. В области активно ведется уборка зерновых, причем южные районы уже завершили массовую жатву.

В хозяйствах региона сеют озимый рапс, ведут заготовку кормов. Как отмечают в Миноблисполкоме, у региона есть все ресурсы, чтобы получить планируемые 3 млн т зерна.