11 июня на "Беларусь 1" стартует новый проект "Незабытый подвиг"

Цена Победы, будь то спорт, жизненная цель или война, бывает слишком высокой. Именно такую высокую цену заплатили за белорусское мирное небо, возможность для нас с вами заниматься любимым делом наши герои-победители.



Агентство теленовостей в канун 75-летия освобождения Беларуси погрузилось в историю и в целом ряде документальных проектов реконструировало уже немало фронтовых страниц из жизни реальных людей, чьи имена носят улицы, школы, и чьи дневники, медали, письма и фотографии белорусы передают через поколения.



Во вторник на "Беларусь 1" стартует новый проект "Незабытый подвиг". От некоторых сцен, откровенно говоря, бежит по телу дрожь. Ведь в кадре дети войны. Их знали пионеры всей большой советской страны. Их ставили в пример. А в последнее время задались вопросом: а не выдумка ли это советских идеологов?



Авторы фильма провели собственное расследование, изучили документы и свидетельства очевидцев.