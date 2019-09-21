155 тысяч тонн яблок планируют собрать в Беларуси

В этом году урожай яблок меньше, чем в прошлом году. Но аграрии уверяют: "Хватит всем - будем с яблоками!" 155 тысяч тонн этого фрукта планируют собрать в Беларуси. Собирают не только в хозяйствах, но и на личных подворьях.

Наш корреспондент Анастасия Бенедисюк отправилась в деревню Орехово, под Брестом, где познакомилась с необычным садовником-любителем.

Памятное, историческое место для каждого сельчанина. Параскевинский храм, сожженный в годы Великой Отечественной войны и отстроенный снова только четверть столетия назад. Тогда же здесь, во внутреннем дворике, заложили небольшой сад с орехами - название деревни Орехово обязывает - и яблоками. Все это дело рук настоятеля храма. Отец Анатолий не понаслышке знает - Брестчина богата урожаем.

Отец Анатолий в Беларусь из Украины переехал 30 лет назад. Он служит сразу в нескольких приходах района. Но сегодня во всей округе его знают не только как священника, но и садовода-любителя. Уже в светской жизни он взял в аренду земли неподалеку от храма и занялся садоводством. И этот пример стал заразительным для всего Орехова.

Голубикой, кстати, семья священника также стала заниматься совсем недавно. Но в приоритете пока яблоки. Десятки сортов не только белоруской селекции. Здесь же у Анатолия свой маточник: он активно создает и новые вкусы, изучив рынок! За этими плодами в Малорите выстраиваются очереди. Есть купцы в Бресте и Минске.

Сегодня с дерева в саду собирают по полсотни килограммов фрукта. А когда-то здесь был сплошной бурьян. Все расчистили, скосили. Ежедневная работа продолжается и сейчас. Дело спорится только с хозяйским подходом - уверен Анатолий. К тому же в помощниках - вся семья.

И как хороший хозяин он бережно относится и к сбору яблок. На заметку садовникам. И не только любителям. Кроме яблок, зреют в саду груши. Есть даже персики. Один нам удалось снять, когда, казалось бы, урожай уже закончили собирать.