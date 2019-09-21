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155 тысяч тонн яблок планируют собрать в Беларуси
В этом году урожай яблок меньше, чем в прошлом году. Но аграрии уверяют: "Хватит всем - будем с яблоками!" 155 тысяч тонн этого фрукта планируют собрать в Беларуси. Собирают не только в хозяйствах, но и на личных подворьях.
Наш корреспондент Анастасия Бенедисюк отправилась в деревню Орехово, под Брестом, где познакомилась с необычным садовником-любителем.
Памятное, историческое место для каждого сельчанина. Параскевинский храм, сожженный в годы Великой Отечественной войны и отстроенный снова только четверть столетия назад. Тогда же здесь, во внутреннем дворике, заложили небольшой сад с орехами - название деревни Орехово обязывает - и яблоками. Все это дело рук настоятеля храма. Отец Анатолий не понаслышке знает - Брестчина богата урожаем.
Отец Анатолий в Беларусь из Украины переехал 30 лет назад. Он служит сразу в нескольких приходах района. Но сегодня во всей округе его знают не только как священника, но и садовода-любителя. Уже в светской жизни он взял в аренду земли неподалеку от храма и занялся садоводством. И этот пример стал заразительным для всего Орехова.
Голубикой, кстати, семья священника также стала заниматься совсем недавно. Но в приоритете пока яблоки. Десятки сортов не только белоруской селекции. Здесь же у Анатолия свой маточник: он активно создает и новые вкусы, изучив рынок! За этими плодами в Малорите выстраиваются очереди. Есть купцы в Бресте и Минске.
Сегодня с дерева в саду собирают по полсотни килограммов фрукта. А когда-то здесь был сплошной бурьян. Все расчистили, скосили. Ежедневная работа продолжается и сейчас. Дело спорится только с хозяйским подходом - уверен Анатолий. К тому же в помощниках - вся семья.
И как хороший хозяин он бережно относится и к сбору яблок. На заметку садовникам. И не только любителям. Кроме яблок, зреют в саду груши. Есть даже персики. Один нам удалось снять, когда, казалось бы, урожай уже закончили собирать.
Здесь же небольшая плантация малины. Старший сын Анатолия уже серьезно задумывается о выращивании чеснока! Что касается яблок и груш - на продажу идет только половина всего урожая. Оно и понятно - большая семья. К тому же плоды из этого сада бесплатно отвозят в детские сады и школы района, часть средств идет на нужды храма. А он так хорошо виден даже с этого подворья.
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