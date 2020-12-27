2020 - главное. Медицина

За этот год чего только не писали, говорили и кричали в спину белорусскому здравоохранению. И подход к борьбе с COVID не нравился, и методы лечения, и как, кому и сколько раз тесты делали. Шутка ли, сомнениям подвергали даже число заболевших. Самые отчаянные требовали закрыть границы (с первого дня и как пойдет), остановить производство, людей заточить в четырех стенах. Но с первого дня и сколько придется мы выбрали свой путь. С взвешенными решениями, опираясь на опыт своих инфекционистов и вирусологов, с заботой о каждом.

Первый человек с подтвержденным коронавирусом в Беларуси - иранец, студент из БНТУ. Он был сразу доставлен в инфекционную больницу. Здесь, в пульмонологическом отделении 6-ки, тестировали его контакты. Их было немного, но каждый добавлял своих. Студенты - народ активный, коммуникабельный. Уже в апреле стало понятно: работать придется сплоченно и долго.

Апрельский видеопривет. Немало врачей в первую волну последовали примеру заведующего реанимацией 10-й больницы Минска. Вадим Мазур самоизолировался на работе. Как и многие, хотел быть рядом с коллегами и 24 на 7 с пациентами. А еще было важно не навредить. Понимали, что риск заразиться COVID вне стен и без защитного костюма куда сильнее.

Тогда же специально для медиков организовали бесплатные такси, а еще выделили 2 гостиницы. И в этом решении минские власти опередили даже московские.

Помочь, поддержать. С первых месяцев распространения инфекции сплотилась вся страна.

Кафе и рестораны готовили для медиков обеды, заводы перепрофилировались под изготовление сизов. Свой вклад в общее дело и от рядовых белорусов. В семьях шили маски, из подручных средств изготавливали щитки.

Но несмотря на все усилия и результаты, в сторону Беларуси продолжали лететь камни. Видно, поверить в то, что небольшая страна может достойно противостоять смертельной угрозе, было трудно. Тогда президент поручил пригласить специалистов Всемирной организации здравоохранения. Миссия ВОЗ длилась несколько дней: посещали больницы, знакомились с документацией.

Патрик О'Коннор, глава миссии ВОЗ в Беларуси:

"Полагаю, что миссия получилась довольно комплексной и всесторонней. Я, Антон и Сергей работали по разным направлениям. Каждый из нас увидел то, что нам нужно было увидеть. Страна прилагала усилия по организации работы в клиниках и поликлиниках, в амбулаторных и госпитальных учреждениях для того, чтобы вести пациентов и предупреждать распространение внутри учреждений. Безопасность работников здравоохранения является приоритетной. И воспринималась как приоритет".

И это в то время, как в Европе били тревогу. Например, в Испании было время, приходилось работать без масок и комбинезонов. Как следствие, росло число заразившихся врачей. А ведь в этой битве с вирусом каждый воин на вес золота.

Кроме того, в Беларуси выделили санатории для комплексной реабилитации переболевших. Не забываем и о самых уязвимых категориях граждан - пенсионерах, инвалидах. Здесь активно включились волонтеры и соцслужбы: приносят продукты, почту, помогают по дому. С врачами же на передовой все это время студенты-медики и волонтеры.

"Для нас было невозможно остаться в стороне в сложившейся ситуации. И мы посчитали своим долгом, профессиональным, гражданским, поучаствовать".

Вторая волна в Беларусь пришла после небольшого перерыва. Медики успели немного выдохнуть и даже сходить в отпуск. В конце сентября снова активно включились в работу. Но легче, признаются, не стало. И в первую очередь психологически. Пациентов больше, заболевание многолико, порой бессимптомно. Беспощадно к людям с сахарным диабетом, ожирением. Сказывается на центральной нервной системе. Здесь важна поддержка на всех уровнях.

Шесть раз глава государства в этом году был в красной зоне - прекрасная возможность, кто бы что ни говорил, лично увидеть, как лечат. Продолжают работать и региональные штабы по реагированию на ситуацию с COVID. Медики и все причастные к борьбе получают выплаты. Так будет и впредь. А еще все больше переболевших сдают плазму. Не панацея, но вариант лечения, признанный во многих странах.

Мария Журович, заведующая пульмонологическим отделением 6-й городской клинической больницы г.Минска: