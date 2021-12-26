2021-й войдет в историю как год титанической работы над проектом новой Конституции

2021-й еще войдет в историю как год титанической работы над проектом новой Конституции. Позади сотни встреч в разных форматах - от диалоговых площадок и дискуссий Конституционной комиссии до шлифовки профессиональными юристами и взгляда государственников из рабочей группы.

И вот, наконец, проект закона готов уйти в народ. Президент в очередной раз встретился с членами рабочей группы, чтобы обсудить финальные штрихи перед публикацией. Это произойдет уже на следующей неделе, а сам референдум запланирован на вторую половину февраля.