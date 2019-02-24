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23 февраля в Беларуси чествуют тех, кто всегда на страже
Вдвойне приятные эмоции еще и от того, что награды спортивные вручались в День настоящих мужчин - защитников Отечества. 23 февраля в Беларуси чествуют тех, кто всегда на страже: на границе, полигоне, в воде и воздухе защищает мирное небо.
Традиционно в этот день - поздравления в адрес всех мужчин
Ведь свой фронт и сегодня есть у каждого: быть опорой в семье, брать на себя ответственность, а в твоем, Сергей, случае, еще и защищать информационное поле страны. Это, конечно, правда. Но и для нас, и для вас День защитников Отечества - еще и повод проявить уважение к ветеранам, которые и сейчас своим отношением к жизни подают пример подрастающему поколению. И главное - повод для гордости за наши Вооруженные Силы.
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