Вдвойне приятные эмоции еще и от того, что награды спортивные вручались в День настоящих мужчин - защитников Отечества. 23 февраля в Беларуси чествуют тех, кто всегда на страже: на границе, полигоне, в воде и воздухе защищает мирное небо.

Ведь свой фронт и сегодня есть у каждого: быть опорой в семье, брать на себя ответственность, а в твоем, Сергей, случае, еще и защищать информационное поле страны. Это, конечно, правда. Но и для нас, и для вас День защитников Отечества - еще и повод проявить уважение к ветеранам, которые и сейчас своим отношением к жизни подают пример подрастающему поколению. И главное - повод для гордости за наши Вооруженные Силы.



