33 года со дня аварии на Чернобыльской АЭС. Вчера и завтра спасенных территорий

Невозможно забыть, что значит для Беларуси дата 26 апреля. Прошло 33 года со дня аварии на Чернобыльской АЭС. Тогда четверть страны оказалась под воздействием радиационного фона.Земли рисковали просто остаться черным пятном на карте страны. Но белорусы смогли преодолеть последствия аварии. На возрождение пострадавших территорий тратятся десятки миллиардов долларов. Это газификация, чистая вода, развитие медицины, селекция и сельское хозяйство. Сценарий специальной госпрограммы обновляется каждую пятилетку. Акценты меняются кардинально: от проектов по переселению мы пришли к возрождению некогда покинутых земель. В последние годы упор на развитие: уровень жизни здесь должен быть таким же, как и в других районах страны.



4 года назад Глава государства подписал указ № 235. Тогда семь пострадавших районов получили новый импульс для развития и реабилитации. Пришли инвесторы, появилась достойная работа, а главное - люди получили еще один стимул не покидать малую родину. Как 33 года менялись эти сложные земли, как сегодня на них живут, расскажет наш гомельский собкор Анна Ковалева.



Экспериментальные пасека, конеферма, участок заготовки и переработки древесины - все это на заповедных землях Гомельской области. В Полесском радиационно-экологическом заповеднике благодаря науке сегодня получают чистую продукцию мирового качества. 10 минут и есть предварительный результат - показатели в норме. Эта партия продукции пойдет в продажу. Спрос увеличивается. А с аппетитами потребителя растут и объемы освоения заповедника.







Еще одна статья доходов. Полесский заповедник впервые за 30 лет открыли для туристов. Для Украины такие экскурсии давно не эксперимент. Ежегодно заповедные земли там посещают более 60 тысяч человек. Среди них и ученые и так называемые экстремальные туристы. Теперь гостей встречают и у нас.



Одно посещение в среднем обойдется в 60 рублей. На обкатке пока два маршрута. В разработке еще несколько. В процессе создание и сувенирной продукции. 30-летний период полураспада цезия и стронция прошел, в земле радионуклидов стало вдвое меньше. Эта тема на особом контроле специалистов, которые занимаются инвентаризацией земель, их мониторингом и исследованием. Однозначно границы закрытых территорий будут меняться. Тем более что начало положено. Указ Главы государства 2017 года отменил охранную зону заповедника.



В целом только в Гомельской области за последние 25 лет введено в оборот более 16 тысяч гектаров земель. Сегодня на них уже выращивают леса и вспахивают землю, чтобы заложить семена будущего урожая. В качестве сельхозпродукции уверены как аграрии, так и покупатели. Это и понятно: требования к нему в нашей стране всегда высокие.







Дмитрий Рутковский, начальник управления ЖКХ и по проблемам ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС Гомельского облисполкома: "В этой теме поставлена, скажем так, самая жесткая система безопасности в мире. Мы общаемся с нашими коллегами из Японии, России, Украины, стран Европейского союза, Германии, Италии. Такого жесткого норматива как у нас, нет в мире нигде".



4 тысячи посетителей в месяц - рейтинг популярности бассейна в Ветке зашкаливает. С его открытием количество юных пловцов в городе увеличилось в разы. Причем занятия с профессиональными тренерами для них бесплатные. К слову, построили комплекс по чернобыльской госпрограмме. С такой же поддержкой обновили и всю базу детско-юношеской спортивной школы.



Кроме волейбольной площадки, новое футбольное поле. Плюс зона воркаута и тренажерный зал. Сейчас здесь 340 учащихся. Цифра плюсует. Также как и в местных детсадах. К примеру, в этом 75 воспитанников. Беби-бум отмечают последние несколько лет. В Ветку из крупных городов потянулись молодые семьи.Развитие экономики, сельского хозяйства, медицины и строительство жилья. В каждом агрогородке и райцентре должны быть созданы все условия для жизни - это позиция Главы государства.Тема возрождения пострадавших земель на особом контроле Президента. За 3 десятка лет на возрождение пострадавших земель Беларусь потратила 25 миллиардов долларов. За сухой цифрой не просто бюджетные сметы, суммы модернизаций заводов или строительства новых школ. За этим годы труда и здоровое будущее белорусов.



