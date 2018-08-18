8 сентября в Высоком пройдут областные "Дожинки"

Намолотили почти 1 миллион тонн зерна. Нередко в планы аграриев вносила корректировки погода. И пока одни работали в полях с утра до вечера, другие готовили площадку к областным "Дожинкам". Они пройдут 8 сентября в городе Высокое.

Подробнее в репортаже Виктории Потони. Намолотили более пяти с половиной тысяч тонн зерна. Средняя урожайность в хозяйстве "Вознесенский" одна из самых высоких в регионе: 52,6 центнера с гектара. Здесь выращивают только элитные сорта колосовых. В госзаказе и ячмень для пивоварен. Причем, собрали его в два раза больше. Сейчас урожай-2018 очищается и дорабатывается на зерносушильных комплексах, готовят семена и под яровой клин. Результат работы десятков людей с утра до позднего вечера - в закромах.

А отдыхать аграрии будут в самой западной точке на карте Беларуси, где полным ходом готовятся к областным "Дожинкам". Город Высокое уже значительно преобразился. Изменили облик фасады зданий, дворы и скверы. Ремонтируются детский сад, центр внешкольного воспитания, библиотека. Всего в списке благоустройства 40 объектов.

В Высоком не только обновляется инфраструктура, но и строится новое жилье. Так, во время праздника хлеборобов планируется открытие вот этой многоэтажки. Ключи от новых квартир получат более 40 семей. Вообще в плане развития города здесь должны появиться еще несколько таких домов.

Приятно проехаться и по центральным улицам города: здесь положен новый асфальт, сделаны дорожки для пешеходов и велосипедистов. Во время реконструкции заменили почти 3 километра теплотрассы. Жители пятитысячного города давно ждали изменений, ведь капитального ремонта здесь не видели почти 30 лет. Надеются в Высоком, где находятся парк и усадьба шляхетского рода Сапегов-Потоцких, что город станет более привлекательным и для туристов.

Дополнительными площадями приросла и городская поликлиника. Вместо одного корпуса будет два. В отдельном здании разместятся женская консультация и отделение физиотерапии. Более комфортными станут палаты и кабинеты высоковской больницы. А возможности диагностики и обследования пациентов расширятся.