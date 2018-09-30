А.Лукашенко: Беларусь не делает выбор между Востоком и Западом

Что же касается нашей позиции, то Беларусь не делает выбор между Востоком и Западом. Это прозвучало во Дворце Независимости на церемонии вручения верительных грамот. В нашей стране сразу 12 новых послов. Они прибыли из России, Индии, Венгрии, Судана, некоторые дипломаты будут представлять интересы своей страны в Беларуси по совместительству – это послы Мексики, Аргентины, Боснии и Герцеговины, Иордании, Ирака, Португалии, а также Саудовской Аравии и Панамы.