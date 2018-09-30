ПрезидентЭкономикаПолитикаОбществоЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости

А.Лукашенко: Беларусь не делает выбор между Востоком и Западом

Что же касается нашей позиции, то Беларусь не делает выбор между Востоком и Западом. Это прозвучало во Дворце Независимости на церемонии вручения верительных грамот. В нашей стране сразу 12 новых послов. Они прибыли из России, Индии, Венгрии, Судана, некоторые дипломаты будут представлять интересы своей страны в Беларуси по совместительству – это послы Мексики, Аргентины, Боснии и Герцеговины, Иордании, Ирака, Португалии, а также Саудовской Аравии и Панамы.

Беларусь стремится выстраивать со всеми партнерами без исключения равноправные политические и взаимовыгодные экономические отношения, подчеркнул Президент. Наши подходы хорошо известны. Белорусы привержены свободе и независимости, единству и согласию, созиданию и прогрессу. Нацелены на диалог без давления и принуждения, двойных стандартов и без вмешательства во внутренние дела суверенных государств. 

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все