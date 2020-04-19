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А. Турчин: В столичном регионе за сутки наблюдается существенное снижение количества пневмоний
Несмотря на то что сегодня повод для приезда был праздничный, сразу по прилете состоялся разговор на злобу дня. Главу государства интересовало, как развивается ситуация с коронавирусом в целом по стране и в центральном регионе в частности.
Об обстановке с заболеваемостью и обеспеченностью лекарствами в Минской области по ходу доложил губернатор. Александр Турчин рассказал, что в столичном регионе позитивная тенденция: за сутки существенное снижение количества пневмоний. Поручение лидера касалось процесса организации медицинской помощи в регионах.
Разговор о нюансах медпомощи и эпидобстановке продолжили после посещения Свято-Благовещенского Ляденского храма. Тема волнует людей, поэтому Президент в очередной раз подробно объяснил логику действий власти. Делают все необходимое, чтобы защитить людей. Вот такой фрагмент беседы удалось нам записать после службы (видео).
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