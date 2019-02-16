Аграрии готовятся к весне

Приводят в порядок технику к новому сезону. Традиционно южные регионы начинают полевые работы раньше на две недели. Поэтому и ключ, можно сказать, на старте. Готовность автопарка Брестской областисоставляет свыше 90 %. Виктория Потоня побывала в одной из мастерских. В межсезонье в полях затишье, зато в мастерских кипит работа. Слесари, сварщики, токари, механики... Бригады ремонтников уже сейчас работают над будущим урожаем. Каждую машину к старту готовят аккуратно и досконально, чтобы во время сезона не тратить силы на недоработки. Предприятие "Остромечево" одно из крупных в Брестской области. Поэтому и автопарк внушительный. Одних только тракторов 120 единиц. На отдельном счету энергонасыщенная техника. Она позволяет обрабатывать большие площади земли. А в хозяйстве только пашни около 8 тысяч гектаров.

Здесь практика такая: кто закреплен за машиной, тот и ответственный за ее ремонт. Александр Ветров реанимировал не один агрегат. Механизатор с 30-летним стажем в деталях знает комплектующие и механизмы сельхозтехники. На ремонте оборудование, которое первым отправится в поля. И хотя автопарк предприятия ежегодно обновляется на 12 %, ремонтных работ хватает, особенно с техникой отечественного производства. В мастерских есть собственные токарные станки, на которых специалисты изготавливают необходимые детали. То, что невозможно заменить своими силами, заказывают у производителей. К новому сезону хозяйства Брестской области частично обновили автопарк. Куплено почти 500 машин и агрегатов. Чтобы подготовиться к весне смогли все аграрии региона, дополнительно планируется израсходовать 3 млн рублей. Уже сейчас в почву вносят калийные удобрения. Большая часть тракторов, культиваторов и сеялок готова выйти в поле. Как только позволит погода, начнется сев яровых зерновых культур.