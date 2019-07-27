Быстрые темпы жатвы и самая высокая в стране урожайность. Аграрии Гродненщины обмолотили почти половину запланированных площадей. В среднем на круг собирают около 40 центнеров с гектара. В отдельных хозяйствах вообще ставят рекорды - показатели в 70 центнеров еще не предел. Параллельно осуществляется и сдача зерна в рамках государственного заказа.

Особенности нынешней уборочной кампании в репортаже Юрия Корнеловича. В хозяйстве механизатора Геннадия Радевича все с уважением называют ветераном жатвы. Нынешняя уборочная кампания для него 25-ая по счету. Начинал еще на легендарной "Ниве", набирался опыта на "Доне", сегодня уже ставит рекорды на высокопроизводительных комбайнах. Быстро отгрузить свою вторую тысячу тонн зерна. В планах - подтвердить звание трехтысячника. Урожайность в этом году позволяет рассчитывать на высокие намолоты.

В этом году в СВК "Прогресс-Вертелешки" на урожайность зерновых в агрономов все-таки есть нарекания. Один из лучших показателей в стране - 72 центнера с гектара - для хозяйства далеко не рекорд. В отдельные сезоны и по 100 центнеров собирали. Однако два года подряд планы аграриев сильно корректирует погода. Вот и нынешней весной катастрофически не хватало влаги. Урожайным оказался только озимый ячмень. Зато во время уборки засушливая погода - большой плюс для аграриев. Урожай с полей на зерносушительные комплексы привозят практически сухим.

Все зерно нового урожая здесь планируют переработать до начала августа. Комплексы к такой нагрузке были подготовлены заранее и сбоев пока что не давали. С началом жатвы этот зерносушительный комплекс работает круглые сутки. Его мощностей хватает, чтобы переработать весь выращенный урожай. Сегодня на площадке фуражное зерно. Сразу после сушки оно направляется на комбикормовый завод.

На свои нужды хозяйства оставляют только часть нового урожая. Первоочередная задача - выполнить госзаказ. Поэтому и на элеваторы зерна отправляют с первых дней жатвы. В лаборатории агрокомбината "Скидельский" горячая пора. Взять пробы нового урожая, определить его качество и дать компетентное заключение - от точного анализа зависит сохранность запасов зерна.

В зависимости от рекомендаций лаборатории, машины с зерном направляют непосредственно на элеватор. Для каждой культуры здесь свои емкости для сохранения. Пшеница, рапс, рожь - всего агрокомбинату в рамках госзаказа необходимо заложить на сохранение 51 тысячу тонн зерна. При выполнении всех технологических режимов зерно может храниться десятилетиями. Однако на агрокомбинате стараются обновлять резервный запас каждые три года. На нынешней жатве основной объем поставок пришелся именно на июль.