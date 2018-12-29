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Активисты БРСМ включились в благотворительный марафон "Мы выбираем помощь людям"

В каждом районе работают горячие линии, где собирают просьбы от пожилых людей о помощи - убрать снег около дома, навести порядок и подготовиться к празднику. Это только небольшой список добрых дел волонтеров накануне Нового года.

Только в Могилевской области волонтеры движения "Доброе сердце" планируют, что помощь получат более 300 ветеранов и одиноких пожилых людей.

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