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Александр Лукашенко был среди почетных гостей, приглашенных на финал чемпионата мира по футболу
В прошлом "Главном эфире" мы успели в нескольких словах рассказать о перипетиях финального матча, но чемпионат мира - это не только сама игра. В мировой прессе много говорили о том, как за матчем Франция - Хорватия вживую наблюдали почетные гости, среди которых, воспользовавшись приглашением Владимира Путина, был и Александр Лукашенко.
Чемпионат мира - отличное место для встречи мировых лидеров. Уже после финального матча - неформальное общение. В такой теплой и дружеской обстановке Александр Лукашенко поговорил с коллегами - президентами России, Франции, Хорватии, Молдовы. Лидеры общались и шутили, обсуждали финал. В общем, самая обычная человеческая реакция на грандиозное спортивное шоу, которое и мы все еще долго будем вспоминать.
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