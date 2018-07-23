Александр Лукашенко был среди почетных гостей, приглашенных на финал чемпионата мира по футболу

В прошлом "Главном эфире" мы успели в нескольких словах рассказать о перипетиях финального матча, но чемпионат мира - это не только сама игра. В мировой прессе много говорили о том, как за матчем Франция - Хорватия вживую наблюдали почетные гости, среди которых, воспользовавшись приглашением Владимира Путина, был и Александр Лукашенко.