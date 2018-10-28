3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
Александр Лукашенко и Петр Порошенко обсудили тему войны и мира
Начинаем "Главный эфир" с мероприятия, которое позиционировалось как сугубо экономическое, но в результате оказалось по своему содержанию куда более масштабным, если говорить о темах, которые на нем обсуждались. Форум регионов Беларуси и Украины - первый в истории и такой важный, учитывая, что еще несколько лет назад казалось: нашим соседям не до экономики, а уж тем более не до форумов будет еще много лет - тогда в Украине в результате полномасштабного военного конфликта гибли тысячи людей - и военных, и мирных. Пока не случился тот самый минский формат, остановивший чудовищное кровопролитие. Хотя нет, скорее, приостановивший, и этот дамоклов меч все еще висит над нашей соседкой, держа в нервном напряжении целый регион. Это, конечно, лучше, чем откровенная война, но все еще крайне опасно – история показывает: замороженные, законсервированные, нерешенные конфликты имеют все шансы перерасти в полномасштабное сражение с куда более трагическими последствиями, чем раньше. Оттого и говорили - и Александр Лукашенко, произнесший проникновенную речь о мире, и Петр Порошенко, благодаривший всех, кто ему способствуют, о необходимости решения этой самой важной современной проблемы Восточной Европы. И как бы кому-то не хотелось обратного, решить эту проблему должны мы сами - три страны: Беларусь, Украина и Россия. А советчики из стран чуть западнее обычно оказываются советниками военными, с вытекающими отсюда последствиями.
Нам видится крайне важным, что оба президента не стали замалчивать эту тему. Хотя могли: формат сугубо экономического форума это позволяет. Но какой товарооборот, при всей его важности, когда все еще не решен вопрос в прямом смысле этого слова - жизни и смерти, тем более что десятки тысяч украинцев в последние годы переехали жить именно в нашу страну, которую в один голос называют чаще всего родной, пусть, наверняка, и после Украины.
Президент Украины благодарил Беларусь за поддержку и помощь в миротворческом процессе. А обращаясь к украинским гостям, Александр Лукашенко произнес слова, которые следующие сухому протоколу лидеры разных стран произносят довольно редко: "Мы за вас очень переживаем". Вот так вот просто и искренне.
Наверняка никому не нужно объяснять, что жизнь – высшая человеческая ценность, а спокойствие в стране - самый верный гарант ее сохранения. Это мы привыкли вспоминать об ужасах войны только тогда, когда речь идет о Великой Отечественной, и считаем это данностью, забывая, что так не считают во многих, очень многих странах – Американский центр всеохватывающего мира, по данным на начало 2017 года, насчитал 36 войн. Непосредственное участие в них принимают 28 государств. Из них почти половина имеют затянутые конфликты - такие, что длятся более 10 лет. Сколько людей гибнет в этих конфликтах – можно себе только представить. Для нас беда в том, что линия фронта, растянувшаяся по Донбассу, вплотную приблизилась к Беларуси во всех своих катастрофических проявлениях.
А еще - далеко не в первый раз Александр Лукашенко четко обозначил государственную позицию касательно этого конфликта. И ее тоже важно подтверждать как можно чаще. Ведь многие откровенно спекулируют на украинском вопросе, пытаясь записать Беларусь в навязчивые посредники и миротворцы. Эта встреча и эта площадка - лучшее время, чтобы озвучить позицию официального Минска.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
История печальных судеб белки Арахис и енота Фреда: кто и зачем усыпил знаменитых животных
Наследие Дональда Трампа, или Что ему досталось от правления демократов в США
Поздравления не помогли: лишится ли Зеленский "карманных денег" от США и Западных партнеров
Дудаков: Трамп был бы не против деэскалировать ситуацию в секторе Газа
Регионы
Все
Происшествия
Все
В лобовой аварии погиб пассажир, микроавтобус въехал в гужевой транспорт - обзор ДТП
Большегруз загорелся из-за короткого замыкания, рыбак сократил путь и потерялся - обзор ЧП
Более 50 человек остались без отдыха и денег - сотрудница турагентства присваивала деньги клиентов
Минчанин предложил провести новую знакомую до дома, а после ограбил ее