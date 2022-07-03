Александр Лукашенко: Мы нацелены на мирный диалог со всеми странами

Если не все наше лучшее, то многое на неделе презентовали в Гродно на площадках Форума регионов Беларуси и России. Впервые в истории! Наш Президент назовет этот выбор поистине символичным. И ведь правда, Гродненщина всегда была многонациональной. Но испокон веков здесь жили мирно! И этот призыв к миру и созиданию Беларусь транслирует и сегодня. "Мы нацелены на мирный диалог со всеми странами, - скажет Александр Лукашенко. - Беларусь ни для кого не закрывала двери, как бы ни искрило у наших границ".

Но самые крепкие связи, надежное плечо, проверенное временем, - это соседи, Россия. Форум лишь подтвердил интерес к развитию сотрудничества. Как отметили участники, никакие санкции и иные барьеры не изменят курс наших стран на дальнейшее сближение! Сегодня союзная интеграция - самая тесная на постсоветском пространстве. И это пример для других. Сближение государств в нынешних реалиях - это не просто прихоть, а вынужденная необходимость, убежден наш Президент.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "На современном этапе наш союз играет роль локомотива в общем потоке интеграционных процессов. Он является примером, образцом культурного и экономического межгосударственного взаимодействия. Сегодня страны постсоветского пространства должны быть искренне заинтересованы в сближении с Союзным государством, если, конечно, они хотят сохранить свои суверенитет и независимость. Мы убедились, что только сообща можно противостоять глобальным вызовам. Пока еще сомневающиеся должны понимать: без скорейшего единения и сплочения, укрепления межгосударственных связей и просто нормальных человеческих отношений нас завтра может не быть".

IX Форум регионов Беларуси и России стал самым результативным за всю историю. Итоги уже подведены. Это порядка тысячи участников, шесть десятков подписанных соглашений и контракты на сумму более чем в два с половиной миллиарда белорусских рублей. Все новые проекты пойдут на пользу Союзному государству. Основных направлений два - импортозамещение и промышленная кооперация. Сегодня, пожалуй, для каждой белорусской области Россия - главный торговый партнер.