Александр Лукашенко на неделе совершил официальный визит в Турцию

О большой внешней политике. Чего греха таить, за годы нашей независимости мы побывали в невероятных штормах - от безумных санкций до военных конфликтов у наших соседей, что грозили нас вот-вот втянуть во все это дело, но сегодня можно точно сказать, что на этот день и час мы вышли с честью из всего и остались едва ли не единственной страной на континенте, которая не замешана в воинственную риторику и европейскую санкционную войну. Все вокруг друг с другом, не побоюсь этого слова, воюют, доведя до какого-то безумия политические и экономические отношения в Европе и мире. Наша стратегия осталась неизменной: мы хотим мира, взаимного уважения, мы хотим, чтобы учитывались наши интересы, а не только мы учитывали чьи-то, в конце концов, мы просто хотим торговать как можно с большим количеством стран, поставляя в них нашу продукцию. Сегодня Беларусь поддерживает дипломатические отношения со 168-ю государствами мира и готова играть еще более значимую роль торгового канала для многомиллионного рынка ЕАЭС, стран СНГ и Европейского союза.



Мы также активны на Ближнем Востоке, Африке и Азии, где партнерство особенно в последние годы приобрело полномасштабный характер. Причем зачастую именно благодаря политическим контактам на высшем уровне удается существенно продвигать экономические интересы страны. Это как раз наглядный пример сотрудничества Беларуси и Турции, куда на неделе Глава белорусского государства совершил официальный визит. За время переговоров Александра Лукашенко и Реджепа Таийпа Эрдогана с глазу на глаз и в присутствии делегаций удалось существенно продвинуться по многим вопросам, приняты важные решения, которые определяют будущее двусторонних проектов. Политики установили новую планку в торговле - 1,5 миллиарда долларов. Но, учитывая итоги прошедшего, в этот же день бизнес-форума, где были заключены контракты на сумму, превышающую 300 миллионов, уже сегодня можно с уверенностью сказать: задача не является чем-то сверхъестественным.



Наш обозреватель Илона Красутская следила за переговорами президентов в Анкаре. О новой странице в отношениях двух стран ее репортаж.



Аксарай - резиденция лидера Турции и самый большой в мире президентский дворец

Его площадь - 280 тысяч квадратных метров, в 40 раз превышает по размерам американский Белый дом и Кремль в Москве. Этот комплекс отождествляет большие амбиции государства. Статус 17-й экономики мира уже не устраивает Турцию, страна планирует войти в десятку сильнейших. А когда-то скептики говорили, мол, какое там, их потолок - это отели "все включено". Нечто подобное звучало и в адрес Беларуси, имели в виду якобы "высшую планку" - наши тракторы. Впрочем, обе страны сохраняют традиционные ниши для заработка - туризм и промышленность. И не закрывают друг от друга рынки, а находят новые решения для обоюдной выгоды. Интенсификация сотрудничества по всем направлениям между странами - результат активного политического диалога на высшем уровне. Это хорошо понимают и в правительствах двух стран, об этом постоянно говорит и бизнес. Лидеры Беларуси и Турции знакомы давно, еще со времен премьерства Эрдогана. И каждая их встреча - это новая точка отсчета в отношения государств. В присутствии президентов всегда находится решение любых вопросов. Единичный пример. Во время прошлой встречи в Минске в 2016-м условились о миллиардном товарообороте. И эта задача выполнена. Добрые отношения между лидерами - вот уж действительно, штучный тренд в мировой политике, от которого, откровенно говоря, зависит будущее многих проектов. Это подталкивает и правительства двух стран к новым инициативам. И одновременно сигнал бизнесу, поддержка на высшем уровне - гарант не только на политическом, но и экономическом поле разного масштаба.



Во время нынешней встречи главы государств определяют новую цифру взаимной торговли - 1,5 млрд. Причем Турция принимает во внимание торговый дисбаланс с нашей стороны. Пока мы покупали больше, чем продавали. Для того чтобы исправить этот "перекос", уже составлена и подписана "дорожная карта сотрудничества".







Страны делают ставку на взаимные инвестиции и развитие совместных производств

Турция входит в число мировых лидеров по сельхозпродукции, текстилю, автомобилей, транспортных запчастей. Страна сама производит в год 70 тысяч тракторов, но этого мало. Зеленый свет на этом рынке загорелся для "Беларусов". В пригороде Анкары уже летом откроется завод по производству наших тракторов. Пока в качестве опытной партии собраны несколько штук. Кстати, специально к визиту белорусского лидера их транспортировали в центр Анкары - вот такой наглядный пиар. А пока машинокомплекты изучают турецкие мастера, с обучением помогают наши специалисты. Это новый экологичный проект трех союзников: Беларуси, Турции и Азербайджана. На этой площадке в перспективе будут собирать и белорусские комбайны, дорожную и снегоуборочную технику. Местами зимой в Турции до - 40, а собственного производства специализированной техники в стране нет. О наших БелАЗах в Турции наслышаны еще с 80-ых, техника себя зарекомендовала, выдерживала колоссальные нагрузки в самых непростых условиях. На юго-западе Турции в ближайшее время начнется строительство крупнейшей в стране угольной шахты. Наша техника придется кстати.







А это пример того, как совсем маленькая деревенька может стать большим проектом. Нижние Жары. Всего 500 метров до украинской границы, которая проходит по Днепру. Это место должно превратиться в международный транзитный узел и сделать Беларусь морской державой. Построить здесь грузовой терминал предлагают турецкие партнеры. С одной стороны, он соединит восточную и западную части нового Шелкового пути из Китая в Европу. С другой, возродит сообщение по линии север - юг, так называемый знаменитый исторический путь "Из варяг в греки". Терминал откроет для белорусских товаров рынки более чем 20 стран.



На этой неделе свою лепту внесли и деловые круги двух стран