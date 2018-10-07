Глава белорусского государства отметил, что Президент России, являясь общенациональным лидером братского российского народа, вносит огромный вклад в укрепление могущества и благополучия России‚ преодоление ею многих вызовов и угроз современности.

"Глубоко убежден, что наш диалог, основывающийся на принципах взаимного доверия и уважения, будет и впредь всемерно содействовать развитию союзнических отношений и стратегического партнерства между Республикой Беларусь и Российской Федерацией", - подчеркнул Александр Лукашенко.