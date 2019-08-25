Эта неделя в Минске завершилась буквально с грузинским колоритом. Александр Лукашенко провел переговоры с премьер-министром Грузии. Наши страны за последние годы серьезно нарастили контакты на всех уровнях. И сейчас политический диалог конвертируется в экономическую выгоду.



За прошлый год Беларусь и Грузия наторговали на 113 миллионов долларов. Причем растет сфера услуг, прежде всего туристических. Здесь прирост сразу на четверть. В 2018 65 тысяч белорусов отправились на отдых в Грузию. В ближайшие годы направлений сотрудничества будет еще больше. Александр Лукашенко и Мамука Бахтадзе подтвердили - наши страны намерены активно развивать отношения.



Задачу по наращиванию взаимного товарооборота как нельзя лучше решает промышленная кооперация. Так, в этом году в Тбилиси с конвейера уже сошли первые белорусские лифты. Мощности производства - около 4 сотен в год. Но это далеко не предел. А с марта начали собирать тракторы малой мощности. Буквально с начала следующего года на дорогах Батуми начнут курсировать электробусы Белкоммунмаша. На днях белорусская компания выиграла тендер на поставку машин. Планы на следующий год - углубить партнерство в фармацевтике.



Но главный бренд, который буквально ворвался на грузинский рынок, - белорусские продукты питания. С каждым днем они только укрепляют свои позиции. И мы стали ближе к изысканным закавказским товарам. В Минске открылся первый Торговый дом Грузии. По нраву белорусам и колоритные традиции этой гостеприимной страны.