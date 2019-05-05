Александр Лукашенко: В Беларуси выстроена гармоничная система самоуправления на местах

От культурной дипломатии к экономической. Она тоже уже стала визитной карточкой нашей страны. В торговых партнерах Беларуси - более 200 государств. О нас знают и с нами сотрудничают на всех континентах. Регулярно Минск становится и площадкой для международных переговоров, а в Национальном аэропорте приземляется все больше политиков самого разного ранга.



Впрочем, большая политика начинается с малого и в нашей стране, и в любом другом государстве. На этой неделе Минск стал центром обсуждения вопросов местного самоуправления в Европе. Развитие регионов в нашей стране - тоже в приоритете. Здесь и вопрос кадровой политики, и развитие малых населенных пунктов, и бизнес на селе. Беларусь продолжит движение к большей самостоятельности органов местного самоуправления, с опорой на наши традиции и заимствуя лучший европейский опыт. Об этом шла речь уже на встрече Главы государства с председателем Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Андерсом Кнапе. Александр Лукашенко подчеркнул: в нашей стране выстроена гармоничная система самоуправления на местах. Она позволяет поддерживать равномерное развитие регионов и стремиться к главной цели - равному уровню жизни людей в любой точке Беларуси.



Повышение статуса общественных старост - это одна из тех европейских практик, что вполне может примениться и белорусами. Президент с интересом выслушал, как выстраивается система регионального самоуправления на платформе Совета Европы, и подтвердил, что мы готовы заимствовать идеи, которые не навредят нашей уже отлаженной системе. Ее главный плюс, отметил Андерс Кнапе уже в разговоре с журналистами, что она направлена на повышение уровня жизни в регионах. Разговор продолжился с экспертами в формате круглого стола и на заседании Совета по взаимодействию органов местного самоуправления. Специалисты договорились в ближайшее время разработать дорожную карту по совершенствованию законодательства в этой сфере. Чтобы впоследствии формировать такую власть, которая будет ответственна за решение любых вопросов на местах.



