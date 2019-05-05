3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
Александр Лукашенко: В Беларуси выстроена гармоничная система самоуправления на местах
От культурной дипломатии к экономической. Она тоже уже стала визитной карточкой нашей страны. В торговых партнерах Беларуси - более 200 государств. О нас знают и с нами сотрудничают на всех континентах. Регулярно Минск становится и площадкой для международных переговоров, а в Национальном аэропорте приземляется все больше политиков самого разного ранга.
Впрочем, большая политика начинается с малого и в нашей стране, и в любом другом государстве. На этой неделе Минск стал центром обсуждения вопросов местного самоуправления в Европе. Развитие регионов в нашей стране - тоже в приоритете. Здесь и вопрос кадровой политики, и развитие малых населенных пунктов, и бизнес на селе. Беларусь продолжит движение к большей самостоятельности органов местного самоуправления, с опорой на наши традиции и заимствуя лучший европейский опыт. Об этом шла речь уже на встрече Главы государства с председателем Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Андерсом Кнапе. Александр Лукашенко подчеркнул: в нашей стране выстроена гармоничная система самоуправления на местах. Она позволяет поддерживать равномерное развитие регионов и стремиться к главной цели - равному уровню жизни людей в любой точке Беларуси.
Повышение статуса общественных старост - это одна из тех европейских практик, что вполне может примениться и белорусами. Президент с интересом выслушал, как выстраивается система регионального самоуправления на платформе Совета Европы, и подтвердил, что мы готовы заимствовать идеи, которые не навредят нашей уже отлаженной системе. Ее главный плюс, отметил Андерс Кнапе уже в разговоре с журналистами, что она направлена на повышение уровня жизни в регионах. Разговор продолжился с экспертами в формате круглого стола и на заседании Совета по взаимодействию органов местного самоуправления. Специалисты договорились в ближайшее время разработать дорожную карту по совершенствованию законодательства в этой сфере. Чтобы впоследствии формировать такую власть, которая будет ответственна за решение любых вопросов на местах.
Президент
Все
Что ответил Лукашенко на претензии тех, кто "вякает" на Беларусь за многовекторность
Лукашенко о проверках на границе с Россией: Надо обеспечить свободу передвижения людям
Лукашенко заявил о необходимости вернуть товарооборот со Смоленской областью в 5 млрд долларов
Лукашенко: В Смоленске понимают, что мы должны быть вместе и помогать друг другу
Политика
Все
Общество
Все
Госпогранкомитет: более 1 млн европейцев посетили Беларусь без виз
"Люди, которые искренне любят свою страну" - в Военной академии Беларуси прошел день открытых дверей
Совет Республики одобрил проект закона "Об изменении кодексов по вопросам образования"
Беларусь готова возобновить авиасообщение с Европой. Но с каким условием?
В мире
Все
Эксперт: Выставка импорта в Шанхае является окном для Китая во весь мир и для всего мира - в Китай
США разрешили Киеву применение дальнобойных ракет - как мир на это реагирует
В Рио-де-Жанейро стартовал саммит лидеров G20 - первый день посвятили теме голода и бедности
В Кремле высказались о разрешении наносить удары вглубь России - в чем провокационность ситуации?
Регионы
Все
Происшествия
Все