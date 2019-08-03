Альтернатива одноразовой пластиковой посуде - картонные ложки: их выпуск освоила Гродненская типография. Производство новой продукции налажено из остатков сырья. Причем ложки прошли все испытания по безопасности для использования в пищевых целях, и новинка пользуется спросом. Ее приобретают для замены аналогичных пластиковых изделий. Новый проект реализуют и в рамках выполнения Директивы №7, одно из положений которой предусматривает поэтапное снижение использования пластиковой и полиэтиленовой упаковки.