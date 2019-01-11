Ансамбль "Сваякі" стал лауреатом специальной премии Президента Беларуси деятелям культуры и искусства

Братья, сваты, снохи и тети - одна большая музыкальная семья. Ансамбль "Сваякі" из Волковысского района уже почти 40 лет радует зрителей своим творчеством. Собравшись на начале 80-х, близкие люди и сегодня пропагандируют белорусскую песню и культуру. Сотни гастрольных туров от самых отдаленных деревенек и до фестивальных площадок соседних стран принесли коллективу популярность. "Сваякі" даже стали лауреатами специальной премии Президента Республики Беларусь деятелям культуры и искусства за 2018 год. Об уникальных музыкантах, которые передают свой талант из поколения в поколение, репортаж Юрия Карнеловича.

Мария Бачинская о своих предках может рассказывать часами. Именно прадед, дед и отец оказали большое влияние на становление ее как музыканта. После окончания Минского культурно-просветительского училища Мария Эдуардовна вернулась в родную деревню и организовала семейный коллектив.

За четыре десятилетия коллектив из любительского превратился в профессиональный. Получили звание "народного", расширялась география концертов. Волковысский район, Гродненская область, столица и даже соседняя Польша - везде "Сваякоў" ждали полные залы поклонников белорусской песни.

Обновлялся и состав участников ансамбля. Родственники женились и приводили в коллектив жен. К примеру, Фома Корнацевич свою Татьяну выбирал исключительно по вокальным данным. Признается, еще до свадьбы точно представлял ее в составе ансамбля.

Сегодня "Сваякі" - это уже бренд Волковысского района. У ансамбля есть место для репетиций и выступлений. Действует даже свой музей, где собраны уникальные вещи, которые принадлежали начинателям одаренного рода.

В коллективе с историей и музыкальные инструменты имеют свою особую историю. К примеру, вот эти гармошки прошли Великую Отечественную войну. А вот этот инструмент - самый интересный и древний. Возраст его более 100 лет, и сделан он из собачьей кожи.