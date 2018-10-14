Антитеррористическая конференция ОБСЕ прошла в Минске

Минск сегодня видится одной из самых эффективных площадок для разговора о безопасности. Причем, площадкой, которая дает реальный результат. Даже если обсуждаются угрозы виртуальные. Речь, конечно, об интернет-пространстве. И в нем могут быть угрозы жизни, здоровью, личному пространству, общественным интересам или даже государственному суверенитету. Для новой цифровой эпохи эксперты уже придумали новый термин - "киберкапитализм". Вроде, и звучит нестрашно. Согласитесь, нам в окружении гаджетов любое явление с приставкой "кибер" кажется прогрессивным и свойским априори.

Но ведь существуют же кибертеррор, киберворовство, кибернасильники, что толкают детей к суициду, фейк-индустрия, рожденная в киберпространстве... И это лишь малая часть киберзла. На подходе эпоха интернет-вещей, когда все, что нас окружает - от зубной щетки до автомобиля и рабочего места - будет управляться виртуально. И большой вопрос - нами ли будет управляться?

На неделе и эти некомфортные вопросы обсуждались на минской площадке ОБСЕ по антитеррору и шире - безопасности в цифровую эпоху. Авторитетное международное собрание белорусскую столицу выбрало неслучайно. Во-первых, у Минска - репутация: держим слово, не провоцируем конфликты, содействуем миру и стабильности.

Во-вторых, Беларусь - единственное государство в регионе, у которого нет конфликтов, даже модных нынче торговых войн с соседями и мировыми центрами силы. Наконец, в-третьих, наша площадка уважительного диалога имеет историю успеха от мирных соглашений в "нормандском формате" до парламентского измерения Организации по безопасности и сотрудничеству.

Да и сама внятная и конструктивная позиция официального Минска, наши инициативы - будь это в ООН или в переговорах тет-а-тет - признаны и ценятся как голос разума в какофонии шантажа, санкций и агрессии.

В частности, высокую оценку белорусская позиция и наши усилия получили от Генсека ОБСЕ Томаса Гремингера и заместителя генерального секретаря Объединенных наций Владимира Воронкова. Высоких гостей принял Президент Беларуси Александр Лукашенко. Диалог на высшем уровне, безусловно, вышел за рамки протокольных любезностей.

И не удивительно, что после откровенного разговора Томас Гремингер окрестил Беларусь бриджбилдером - т. е. строителем мостов между конфликтующими Востоком и Западом. О том, как локальная минская конференция меняет глобальное политическое пространство диалога и доверия. Анализ нашего политического обозревателя Андрея Кривошеева.

10 лет назад впервые "виртуальный червь" - т. е. вредоносная программа вторглась в святая святых иранской ядерной системы. 10 лет назад "виртуальный пылесос" украл терабайты секретной и приватной информации с европейских серверов. 10 лет назад специальная комиссия конгресса США обнаружила, что три четверти жизненно важной инфраструктуры от реанимаций до систем очистки питьевой воды беззащитны перед кибертеррором. Уже тогда специалистам было очевидно: цифровое будущее наступило. Пора договариваться о форматах безопасности. Промедление сегодня, 10 лет спустя, сродни коллективному суициду. Причем не виртуальному, а реальному.

При этом глобального пакта хотя бы о ненападении пока не получается. Мешают конфликты и амбиции. Но локальные платформы в Минске, Астане, Хельсинки или Шанхае пока удерживают мир от всеобщего безумия. Заплатив огромную цену в мировых войнах, Беларусь действует на упреждение.

Недавно принимали парламентское измерение ОБСЕ, но готовы делать больше - это важный акцент белорусского Президента. Он звучит на встрече с генеральным секретарем организации. Беларуси не нужны "лавры миротворца", но как равное среди равных - наше государство настаивает на модернизации и активной позиции ОБСЕ в самых горячих точках континента.

ОБСЕ сегодня цементирует 57 государств в Северной Америке, Европе и Центральной Азии. Получается не всегда. Новая гонка вооружений, акты террора, санкции и торговые войны вместо сотрудничества плюс прокси-война в Сирии и не утихающий Донбасс…

В этих реалиях белорусская внешняя политика пытается выстроить форматы взаимного доверия. Это новый "хельсинский процесс", диалог по Нагорному Карабаху и украинскому конфликту, эффективная система борьбы с наркотрафиком и современной работорговлей. Это континентальные скрепы в форматах Шелкового пути и экономических связей двух союзов: евразийского и европейского. Позиция в этом смысле конференция ОБСЕ в Минске - еще один признанный шаг к умиротворению. Кстати, и следующий шаг уже подготовлен - Беларусь примет авторитетную встречу основной группы Мюнхенской конференции по безопасности.

Именно такое упорство нашей страны в запуске и поддержке диалога позволило Генсеку ОБСЕ ввести в дипломатическую лексику новое определение Беларуси - "бриджбилдер" - т. е. страны, которая строит мосты в то время как сильные мира сего их за собой часто сжигают.

А как минская конференция ОБСЕ и белорусские усилия в целом выглядят со стороны?

Канадский профессор польского происхождения Петр Дуткевич определяет современные международные отношения как "глобальную анархию". Конфликт всех со всеми, когда даже мелочная в масштабах глобальной экономики "торговая война" способна обрушить мировые рынки и валюты. Движут многими политиками - по Дуткевичу - страх и недоверие. А роль тормозной системы выполняют региональные площадки диалога. Та же минская. Даже временный альянс по одной конкретной проблеме добавляет стабильности всей мировой политической машине. В этом функция Минска.

Формат конференции - международный, но и для Беларуси есть свой утилитарный интерес в ее проведении. Одно дело - по крупицам собирать по всему миру опыт коллег в сфере безопасности. Это ежедневная рутина. Другое дело в мультиформате и тет-а-тет получить лучшие наработки и встроить белорусских силовиков в общую матрицу антитеррора.

Один из организаторов конференции - Организация Объединенных Наций. Критиковать ООН сегодня стало общим местом. При этом забывается, что организация - это не чиновники секретариата, это все страны, поддерживающие ее мандат. Это все политики и дипломаты, что выступают с ее трибун. А значит - критикуя, обличаешь и себя. Плюс именно ООН - это единственная глобальная структура, что сохраняет международное право и принцип равенства суверенитетов. Больших и малых. Развал ООН станет лицензией на передел границ и абсолютную власть силы.

Беларусь осознает это, а потому критике предпочитает инициативное участие, действенно подтверждая на всех уровнях - организация - это мы, это наше дело. Таков политический контекст встречи Президента с заместителем Генсека ООН. Но был еще и человеческий. Александра Лукашенко и Владимира Воронкова на особую доверительность разговора выводит общая малая родина.

Более 10 тысяч терактов ежегодно. Сотня стран под ударом. Именно это подтолкнуло Объединенные Нации к созданию специального управления по антитеррору. Ведет направление Владимир Воронков. Миссия невероятной сложности, если учесть, что, кроме традиционного оружия, в арсенале современных террористов весь "боекомплект" цифровых технологий.

Беларусь уже на марше цифровизации, а по ряду направлений считается пионером-первопроходцем. Отсюда стремление привлечь лучшие мозги и лучших законодателей Евразии, чтобы и себя обезопасить, и подтолкнуть партнеров к солидарному ответу на новые угрозы. Еще и в этом миссия минской конференции ОБСЕ.

Высокие технологии без человеческой этики и рамок безопасности - это новое пространство варварства. Уверен независимый аналитик Роб ван Краненбург. Для новой реальности уже придуман термин - "киберкапитализм". Теперь перед обществом и властью любого уровня стоит задача как эту разновидность капитализма не превратить в грабительский и античеловеческий по сути. Необходим большой договор и если в Минске к нему сделали хоть один шаг - это уже огромный успех. Ведь безграничная цифровизация сминает суверенитеты, а малые страны - такие, как Беларусь, лучше других осознают реальную цену возможных последствий. Гиганты - выстоят, для остальных самое время действовать.