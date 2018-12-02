Уже в ближайший четверг Арина Соболенко станет героиней новой серии проекта "Женщины и спорт". Мы снимали в Лондоне, во время Уимблдона, на шоу "Макаенка, 9" и даже запечатлели сражение Арины на ринге с вице-чемпионом мира по панкратиону.

И немного о личном, куда же без этого: Арина познакомит зрителей со своим бойфрендом в совместной фотосессии для программы "Женщины и спорт".