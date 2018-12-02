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Арина Соболенко станет героиней новой серии проекта "Женщины и спорт"

Уже в ближайший четверг Арина Соболенко станет героиней новой серии проекта "Женщины и спорт". Мы снимали в Лондоне, во время Уимблдона, на шоу "Макаенка, 9" и даже запечатлели сражение Арины на ринге с вице-чемпионом мира по панкратиону.

И немного о личном, куда же без этого: Арина познакомит зрителей со своим бойфрендом в совместной фотосессии для программы "Женщины и спорт".

Конечно, первая ракетка Беларуси и одна из самых прогрессирующих теннисисток мира расскажет и о своем выдающемся сезоне, о своей карьере. Арина Соболенко в проекте "Женщины и спорт" 6 декабря после "Панорамы" на "Беларусь1".

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