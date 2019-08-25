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Август - самое время позаботиться о витаминах на зиму: маринованные грибы, закатки из овощей или компот

Август - самое время позаботиться о витаминах на зиму: маринованные грибы, закатки из овощей или компот. В каждой семье свой рецепт полезного и вкусного удовольствия. Традиция из года в год хранить стеклянную тару, экспериментировать со вкусом, делать огромные запасы консервов передалась нам от бабушек и дедушек. И сегодня закатки на праздничном столе по-прежнему остаются фишкой настоящих хозяек.

И хоть заготовителей-огородников становится с каждым годом все меньше, но еще есть белорусы, которые ни за что не променяют домашние варенья и соленья на готовую продукцию из магазина. Так, для кого это лучший рецепт вспомнить вкус детства? А для кого так называемая экономия в банке?

О кулинарной традиции Александр Лучонок. Многие помнят, как в детстве аромат варенья бабушки разносился по всему дому, полки погреба с середины августа начинали заполнять банки с соленьями, а на кухне вовсю кипела работа.

Когда-то главным орудием хозяйки в сезон заготовок был закаточный ключ. Кстати, изобретениеоружейника Макарова

Конечно, главным орудием хозяйки был закаточный ключ. Кстати, изобретение легендарного оружейника Макарова в советское время пользовалось огромнейшим спросом. Сегодня технология закручивать неповторимый вкус в банку точно такая же, как десятки лет назад. Да и проверенные годами семейные рецепты по-прежнему по секрету передаются от старшего поколения молодым кулинарам.

В семье Мирончик заготовительный эпизод из советской классики вспоминают каждую зиму.Пока маленькая Лада вместе с мамой дегустирует свежие овощи с собственных плантаций. Бабушка открывает новые грани вкуса семейных заготовок. Среди домашних рецептов уже есть необычные приготовления. Варенье из сосновых шишек, березовый сок с мятой, домашний компот из персиков и яблок. Кулинарные секреты своих угощений хозяйка, конечно, не раскрывает, но, стратегические запасы семьи демонстрирует. Несколько сотен банок в сезон пополняют полки вкусного погребка.

Для семьи Мирончик кулинарные увлечения сегодня еще и свой бизнес. Это, правда, пока первый урожай на продажу, но фирменные соленья уже нашли покупателей.

Огородная экономика, когда свои продукты приносят прибыль, сегодня в тренде у фермеров. Личные подсобные хозяйства занимают 635 тысяч гектаров земель. На них выращивают почти пятую часть от всей продукции агарной отрасли Беларуси.

Сегодня в Беларуси работают более 30 консервных заводов

В ассортименте соки, варенья, овощные ассорти, грибы и соусы. На этом комбинате ставку решили сделать исключительно на изделия из томатов. Мощность - 500 тысяч банок в месяц, все расходятся. Раньше выбор был больше: делали и огурцы, и солянку, и повидло. Но спрос не оправдал ожиданий.



А вот тара как раз небольшого размера в закаточный сезон не теряет популярность. Даже приходится удивлять эксклюзивными вариантами. Предприниматель Виталий Поваров только на этой торговой точке за день продает несколько сотен банок.

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Не все закатки безопасны, когда находятся в безвоздушном пространстве

Морковь и оранжевые сорта тыквы богаты бета-каротином, в яблоках содержится калий, фосфор, натрий, магний, а черная смородина - сплошной витамин С. Однако правильно консервировать продукты целая наука, оказывается, не все закатки безопасны, когда находятся в безвоздушном пространстве.

Оттого и каждое предприятие оснащено специальной лабораторией. Оборудование позволяет максимально сохранить полезные вещества и при этом обеспечить надежную обработку. Термостатируется, стерилизуется. Определяется кислотность, содержание сухих веществ. Для каждого продукта свои параметры, нормы и, конечно, срок годности.

Все, что сходит с конвейера предприятий, под гарантией надежности. Однако гурманы все же сетуют, мол, свое вкуснее и проверенное годами. Модную тенденцию спроса на собственноручную провизию сегодня отражают специализированные экоярмарки. Здесь своего рода показ. Изобилие товаров с пометкой "натуральные", конкурс на лучший дизайн и на выгодную цену.

С 2018 года домашние закатки и кондитерские изделия можно продавать и на рынках

Кстати, благодаря указу Президента с прошлого года домашние закатки и кондитерские изделия можно продавать и на рынках, причем легально. Для фермеров документ стал настоящей мотивацией превратить хобби в профессию. Те, у кого нет собственных грядок, по возможности все равно пытаются сами обеспечить себе сытную зиму.

Закатывать дома или купить готовый продукт - дело каждого. Но, без сомнения, за большим застольем в зимние праздники вспомнить тот самый вкус детства или наоборот продегустировать и оценить новые кулинарные изыски в банке с маринадом не прочь каждый.

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