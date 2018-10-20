Беларусь экспортирует более половины из собранных 6 миллионов тонн картофеля

Из 6 миллионов тонн картофеля более половины собранного урожая наша страна экспортирует. Среди основных потребителей - Россия. Рынок требует исключительно высокого качества. И гарантируют его не только производители и селекционеры. Кстати, одно из направлений работы наших ученых - создание сортов второго хлеба для органического земледелия.