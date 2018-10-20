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Беларусь экспортирует более половины из собранных 6 миллионов тонн картофеля

Из 6 миллионов тонн картофеля более половины собранного урожая наша страна экспортирует. Среди основных потребителей - Россия. Рынок требует исключительно высокого качества. И гарантируют его не только производители и селекционеры. Кстати, одно из направлений работы наших ученых - создание сортов второго хлеба для органического земледелия.

А для картофелеводов всего мира главный авторитет - Австрия. В этой стране 40 процентов урожая картофеля с приставкой "эко".

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