Начнем нашу программу с поздравлений всем вам: сегодня Беларусь отмечает День герба и флага. Это символы, которые среди прочего помогают нам, белорусам, идентифицироваться среди сотен самых разных национальностей, представители которых проживают на планете Земля когда мирно, а чаще всего, к сожалению, не очень.



"Герб и флаг подчеркивают нашу самоидентичность и независимость в выборе пути развития". Такие слова поздравления Президента сейчас звучат действительно актуально. Ведь и правда, именно главные символы объединяют белорусов в стремлении закрепить за собой статус нации цивилизованной, высокоразвитой, а еще - нации мирной.