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Беларусь в 2024 году экспортирует продукцию в 60 стран мира - Ефимов
В какие страны в 2024 году доедет белорусская техника, в программе "Главный эфир" спросили у министра промышленности Беларуси Александра Ефимова.
"Экспорт белорусской продукции в 2024 году страна осуществляла в 60 стран мира, причем 14 из этих стран - это новые страны, куда мы не поставляли либо длительное время не поставляли нашу продукцию", - отметил глава ведомства.
Министр рассказал, что открываются и новые страны в Африканском регионе. По его словам, это не только Зимбабве, хорошие контракты есть с Нигерией. "Мы имеем по этой стране большие объемы поставок, начиная с конца текущего года, и в будущем году будут в эту замечательную страну", - подчеркнул он.
Также Александр Ефимов обратил внимание на хорошие наработки по Латиноамериканскому региону, куда Беларусь впервые в 2024 году поставила свою технику. "По итогам визита премьер-министра были подписаны серьезные большие контракты по поставке техники МАЗ, "Амкодор" в Никарагуа. Другие страны Латинской Америки также готовы с нами активно сотрудничать", - констатировал он.
Земной шар большой. Слава богу, что дружественных стран относительно нас больше, чем тех, которые показывают деструктивное настроение. Поэтому мы со всеми ими работаем, каждую страну для себя открываем и наращиваем потенциал в части поставок нашей продукции.
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