Беларусь в 2024 году экспортирует продукцию в 60 стран мира - Ефимов

В какие страны в 2024 году доедет белорусская техника, в программе "Главный эфир" спросили у министра промышленности Беларуси Александра Ефимова.

"Экспорт белорусской продукции в 2024 году страна осуществляла в 60 стран мира, причем 14 из этих стран - это новые страны, куда мы не поставляли либо длительное время не поставляли нашу продукцию", - отметил глава ведомства.

Министр рассказал, что открываются и новые страны в Африканском регионе. По его словам, это не только Зимбабве, хорошие контракты есть с Нигерией. "Мы имеем по этой стране большие объемы поставок, начиная с конца текущего года, и в будущем году будут в эту замечательную страну", - подчеркнул он.

Также Александр Ефимов обратил внимание на хорошие наработки по Латиноамериканскому региону, куда Беларусь впервые в 2024 году поставила свою технику. "По итогам визита премьер-министра были подписаны серьезные большие контракты по поставке техники МАЗ, "Амкодор" в Никарагуа. Другие страны Латинской Америки также готовы с нами активно сотрудничать", - констатировал он.

Земной шар большой. Слава богу, что дружественных стран относительно нас больше, чем тех, которые показывают деструктивное настроение. Поэтому мы со всеми ими работаем, каждую страну для себя открываем и наращиваем потенциал в части поставок нашей продукции. Александр Ефимов

Все интервью смотрите в видео

Читайте также