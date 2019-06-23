Беларусь вспоминает события 22 июня 1941 года. Митинг-реквием прошел в Брестской крепости

Беларусь в эти дни вспоминает скорбные события 78-летней давности. 22 июня 1941 года в 4 утра фашистские войска перешли границу Советского Союза. Так начался первый из 1418 дней, которые вошли в историю как Великая Отечественная война. Она унесла миллионы жизней и затронула практически каждую семью. Брестская крепость первой приняла удар врага. Цитадель не сдавалась больше месяца, в то время как на ее взятие враг отвел всего 8 часов.



22 июня 2019 года ночью в мемориале прошел масштабный митинг-реквием. Там возложили венки к могилам погибших защитников и поименно вспомнили тех, кто героически отдал свою жизнь за Родину. На траурную церемонию пришли тысячи человек. Многие из них приехали из дальних уголков СНГ.