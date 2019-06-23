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Беларусбанк презентовал инновационный продукт для белорусских студентов

Успехи наших айтишников отмечают многие зарубежные гости. Последнее время так часто, что появился достойный конкурент у чистых белорусских улиц.

Для нас это в порядке вещей. Равно как и перспективная цифровизация в сфере образования, когда платежная карта - еще и пропуск в университет, и абонемент в библиотеку. Именно такой инновационный продукт специально для белорусских студентов презентовал на неделе Беларусбанк. Вот такая цифровизация в действии.

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