Беларусбанк презентовал инновационный продукт для белорусских студентов

Успехи наших айтишников отмечают многие зарубежные гости. Последнее время так часто, что появился достойный конкурент у чистых белорусских улиц.



Для нас это в порядке вещей. Равно как и перспективная цифровизация в сфере образования, когда платежная карта - еще и пропуск в университет, и абонемент в библиотеку. Именно такой инновационный продукт специально для белорусских студентов презентовал на неделе Беларусбанк. Вот такая цифровизация в действии.