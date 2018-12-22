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Белорусские предприятия расширяют торгово-экономическое сотрудничество с Пакистаном
22.12.2018
16:44
Президент
Все
Действие программы семейного капитала в Беларуси продлено до 2029 года - Президент подписал указ
17 часов назад
АПК приносит Беларуси миллиарды - что Президент требует для эффективной работы аграрного сектора
29.10.2024
23:06
Лукашенко подписал указ, отменяющий ограничения на размер пенсии работающим пенсионерам
29.10.2024
19:19
Люди оценят по делам - какие задачи поставил Президент перед АПК Беларуси на следующую пятилетку
29.10.2024
17:11
Политика
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Поданы документы о регистрации инициативной группы Ольги Чемодановой кандидатом в Президенты
11 часов назад
Кубраков: Вместе с сербскими друзьями мы готовы к партнерству по всем направлениям
13 часов назад
Инициативная группа Александра Хижняка подала документы на регистрацию в ЦИК
13 часов назад
Поданы документы о регистрации инициативной группы по выдвижению Гайдукевича кандидатом в Президенты
14 часов назад
В Минск прибывают гости конференции по евразийской безопасности - ожидается около 600 человек
15 часов назад
Общество
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В Беларуси усилена поддержка граждан, пролонгировано действие семейного капитала
7 часов назад
Храм в честь Саввы Сербского I возводят в многофункциональном комплексе "Минск Мир"
7 часов назад
Сирийские парламентарии планируют наблюдать за президентскими выборами в Беларуси
8 часов назад
Белорусы смогут внести свои идеи и предложения на новой онлайн-платформе "Народная пятилетка"
8 часов назад
Экономика
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ВТБ (Беларусь) в 1,6 раза увеличил число привлеченных вкладов
18 часов назад
Узнали, где строят первый в мире завод по выпуску летающих автомобилей
19 часов назад
В Беларуси с ноября вырастет бюджет прожиточного минимума. Расскажем, на сколько
19 часов назад
Главы МИД Беларуси и Сирии подписали заявление об устранении негативных последствий от санкций
29.10.2024
12:49
Форум о тонкостях ведения бизнеса в Африке организовали для белорусских производителей
29.10.2024
12:45
В мире
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"Скорая" помощь в Польше: поляки записываются к врачу на год вперед
8 часов назад
Германия открыла новый военно-морской командный центр НАТО - чем это грозит России
8 часов назад
Какой ценой Грузия расплачивается за отказ развязывать войну с Россией
8 часов назад
Польский политик назвал неприличным отношение Украины к полякам в вопросе геноцида на Волыни
12 часов назад
Регионы
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Где в Минске включат новую иллюминацию
11 часов назад
БГПУ и Комитет по образованию Мингорисполкома подписали договор о сотрудничестве
12 часов назад
Нюансы белорусской истории разобрали педагоги на семинаре "Справедливая история" в Минске
14 часов назад
На республиканском молодежном форуме обсудили избирательную кампанию и участие в ней молодежи
14 часов назад
В Минской области собрали более 1 млн т сахарной свеклы
29.10.2024
16:09
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
19.09.2024
12:00
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
18.09.2024
14:40
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
17.09.2024
21:23
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов
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Кругозор
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