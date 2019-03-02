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Белорусские студенты готовятся к чемпионату мира по профессиональному мастерству
World Skills пройдет в августе в Казани. Представители нашей команды будут соревноваться в 35 компетенциях. Чтобы показать высокие результаты, в расписании участников не только тренировки, но и подготовительные турниры. Например, команда по мехатронике - призеры международных соревнований в России. В режиме нон-стоп тренируются также кондитеры, дизайнеры, механики. Кто представит страну на профессиональной олимпиаде, знает Александра Кавелич.
Не просто собрать сложный механизм, но и "оживить" его. С такой задачей эта команда встречается почти каждый день. Учебная лаборатория для Максима и Кирилла давно превратилась в тренировочную площадку. Будущие мехатроники - победители республиканского чемпионата по профессиональному мастерству - старательно оттачивают свои навыки перед мировым турниром.
На реальном предприятии вместо этой фишки может оказаться деталь авто, ли, например, флакон шампуня. В результате процесс производства становится максимально эффективным. Система не только ускоряет выпуск продукции, но и помогает контролировать ее качество.
Во время конкурса сложить и запрограммировать такое приспособление придется с нуля. Международные эксперты будут оценивать не только качество, но и скорость работы.
В руках Анастасии Даниловой горячая карамель превращается в сладкий букет. Каждый десерт от талантливого мастера напоминает кулинарный арт-объект. В меню десятки угощений, фирменное - медовик. Но рецепт кондитер не раскрывает, как и секрет своих побед на международных турнирах. В копилке золотые и серебряные медали. Эта коллекция может вскоре пополниться.
Показать свои навыки на соревновании World Skills сейчас стремятся многие студенты и молодые специалисты. Это не просто возможность повысить свой профессиональный уровень, но и шанс найти перспективную работу.
За награды на профессиональной олимпиаде в августе посоревнуются представители 60 стран. Белорусская команда будет предоставлена в 35 компетенциях - от электромонтажных работ до графического дизайна.
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