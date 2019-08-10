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Белорусский детский хоспис отмечает 25-летие
25 лет надежды и поддержки. Важную дату своей деятельности отмечает Белорусский детский хоспис. Именно эта организация некогда стояла у истоков волонтерского движения в нашей стране. Начинали всего с 10 активистов, сейчас их более сотни, и это только те, кто сотрудничает с хосписом все время: помогает пациентам, участвует в социальных и благотворительных проектах учреждения. А это и новое здание паллиативной помощи, на которое собирали всем миром, и центр "Аист", в котором отдыхают дети и молодые инвалиды со своими семьями, и ряд других инициатив, которые иногда возвращают желание жить и верить, что мечты сбываются. Наталья Кузьмицкая о хороших делах и людях, которые за ними стоят (видео).
Тот, кто хоть однажды попал в "Аист", еще обязательно не раз вернется сюда. У летнего лагеря белорусского детского хосписа много друзей. Бизнесмен Юрий Власик уже несколько лет часть своего отдыха проводит с подопечными центра. Ради их улыбок он даже готов надеть шутовской костюм и гримасничать. Вместе с детьми волонтеры долгое время готовились к большму праздничному концерту - 20 лет назад"Аист" принял первую смену отдыхающих.
Отметить маленький юбилей вместе с центром приехали волонтеры и партнеры лагеря не только из Беларуси. За время существования он стал действительно интернациональной площадкой - создавали незабываемый отдых подопечным хосписа добровольцы из Германии, Финляндии, Великобритании. В Соединенном Королевстве даже существует организация "Друзья белорусского детского хосписа". Она также когда-то помогла "Аисту" расправить свои крылья.
Вместе с "Аистом" в этом году отмечает свое 25-летие и хоспис. За это время благодаря организации, а главное отзывчивым людям, которые в ней работают, удалось сделать много - от строительства нового центра паллиативной помощи до ряда разнообразных благотворительных проектов.
Подарки подопечным хосписа привезли спонсоры и друзья учреждения. Среди них и футбольный клуб БАТЭ. "Аист" действительно то место, где осуществляются мечты. И, конечно, это воздушное путешествие от Минского аэроклуба ДОСААФ воспитанники "Аиста" запомнят надолго.
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