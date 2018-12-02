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Белорусский электромобиль. Новая серия проекта "На контроле Президента"

Вот так информационные технологии все глубже внедряются в нашу жизнь, очевидно, что процесс уже не остановить. Так что и в экономике очень важно правильно расставлять приоритеты. Беларусь делает ставку не только на цифровизацию, но и активное использование в будущем электроэнергии как чистого вида топлива.

Агентство теленовостей готовит к эфиру новую серию проекта "На контроле Президента". Тема - белорусский электромобиль. Какие инновации внедрили наши ученые? И чем двигатель собственной разработки может превзойти аналоги? Скоро в эфире "Беларусь1". Следите за программой и не пропустите.

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