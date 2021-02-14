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Белорусы о своих представителях на ВНС
Всегда важно напоминать и себе, и другим, что сделано, и почему многим не стоит воспринимать текущий уровень жизни просто как должное. Ведь только будучи единым и монолитным обществом, можно двигаться дальше и вместе строить будущее своей страны. Услышали ли люди то, о чем говорили их представители? Получили ли ответы, на те вопросы, которые волнуют сегодня? Наши корреспонденты пообщались с белорусами на улицах городов. В "Главном эфире" - очередная подборка мнений (видео).
За трансляцией из Дворца Республики внимательно следили во всех уголках страны
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