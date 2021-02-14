Белорусы о своих представителях на ВНС

Всегда важно напоминать и себе, и другим, что сделано, и почему многим не стоит воспринимать текущий уровень жизни просто как должное. Ведь только будучи единым и монолитным обществом, можно двигаться дальше и вместе строить будущее своей страны. Услышали ли люди то, о чем говорили их представители? Получили ли ответы, на те вопросы, которые волнуют сегодня? Наши корреспонденты пообщались с белорусами на улицах городов. В "Главном эфире" - очередная подборка мнений (видео).

