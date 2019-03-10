Белорусы шумно, громко и ярко провели зиму

Уже прозвучал последний снежный аккорд. Как по нотам 1 марта наступила весна. Такая пунктуальность даже удивляет. Последние годы в Беларуси привыкли праздновать ее встречу в арктических декорациях и без самой весны. Впрочем, на эту Масленицу согревал не только костер и горячие блины. На неделе белорусы вновь вспоминали вековые традиции своих предков - шумно, громко и ярко провожали зиму. Корреспонденты нашей программы решили провести эксперимент и замиксовать традиции современных белорусов с древними обычаями. Вышел довольно колоритный и калорийный коктейль. Итак, масленичная перезагрузка, а местами экстремальная перегрузка в следующем сюжете.



Репортаж Яна Пашкевича. Первый порыв ветра перемен мы улавливаем в Дудутках. На традиционных масленичных ристалищах тестируем один из главных трендов современной Беларуси - туристический нон-стоп. Разгадать культурный шифр Масленицы мы предложили путешественникам из Южной Африки - Танкисо и Алексу. Говорить же придется только на языке обрядов - такие условия. От турнира робин гудов и фолк-танцев до традиционных деревенских боев. Словом, осваивать пришлось весь набор умений этнического белоруса.





Теперь же события в Дудутках поставим на паузу и перейдем от колоритности к калорийности. Еще один современный мейнстрим - диетическое меню. Чтобы повысить уровень его совместимости с Масленицей, проводим апгрейд рецепта традиционных блинов - вместо сладкой начинки добавляем муку из сверчка. Такая насекомая изюминка пока в Беларуси новинка, а вот во многих странах мира уже стала частью здорового рациона. Праздничную дегустацию проводим, конечно же, на улице. Однако настоящими оказались только эмоции участников - под блинчики со сверчками мы замаскировали обычные оладки.







Теперь же перейдем от гор блинных к снежным. Вот эти стратегические высоты зима пока уступать не собирается - Масленицу на склонах Логойского района встречают по-особому.







Как по маслу скользит праздник и с этих склонов. Отдыхать спортивно, но за впечатлениями все же нужно подняться намного выше. На новый уровень - вершину склона поднимаем и масленичные традиции, хоть и в авторской версии. Танкисо и Алекс тем временем оканчивают курс начинающего белоруса. И даже уже примерили стиль этно-RNB. И разгадать культурную головоломку также удалось. Да, мы многое обновили в Масленице, но все-таки именно традиции делают нас теми, кто мы есть, поэтому концовку праздника оставим без изменений.