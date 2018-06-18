Берлин на этой неделе стал местом "очень полезной" встречи

Так российский политик Сергей Лавров прокомментировал переговоры глав МИД "нормандской четверки". Если говорить об итогах вкратце, то миротворцам на востоке Украины – быть. Но когда и с каким мандатом, неясно. Стороны приняли решение, что параметры миротворческой миссии будут выработаны в ближайшие недели политдиректорами внешнеполитических ведомств Украины, Германии, Франции и России.