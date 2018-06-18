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Берлин на этой неделе стал местом "очень полезной" встречи

Так российский политик Сергей Лавров прокомментировал переговоры глав МИД "нормандской четверки". Если говорить об итогах вкратце, то миротворцам на востоке Украины – быть. Но когда и с каким мандатом, неясно. Стороны приняли решение, что параметры миротворческой миссии будут выработаны в ближайшие недели политдиректорами внешнеполитических ведомств Украины, Германии, Франции и России.

Страны - гаранты минских соглашений уже давно дали принципиальное согласие на ввод в Донбасс миротворческого контингента, но детали вроде численности миссии, ее состава и мест расположения до сих пор вызывают споры. Ситуация на востоке Украины в последнее время ухудшается. Наблюдатели сообщают о сотнях случаев нарушения режима тишины.

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