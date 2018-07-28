Бесконтактные троллейбусы выйдут на маршрут в Витебске

Парк пополнили четыре современные машины на автономном ходу. Троллейбусы укомплектованы аккумуляторами, которые позволяют двигаться транспорту до 15 километров без подпитывания электроэнергией. Процент заряда батареи определяется по специальному индикатору в кабине водителя.