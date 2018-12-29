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Благотворительная акция "Наши дети" продолжает праздничное путешествие по уголкам Беларуси
Масштабная благотворительная акция "Наши дети" продолжает свое праздничное путешествие по всем уголкам Беларуси. Каждый день маршрут марафона добра охватывает новые места. Это и крупные города, и небольшие населенные пункты. Акцию "Наши дети" примут около 120 детских домов, школ, больниц и других учреждений. Конечно, такой масштабный праздничный хоровод не обходится без подарков, теплых пожеланий. Среди праздничных локаций не только Минск - многие города столичного региона - Логойск, Марьина Горка, Руденск и другие. Какие еще точки появились на карте хороших дел на этой неделе - Александра Кавелич.
Любимый сказочный образ для каждого маленького артиста. Воспитанников SOS - Детской деревни из Марьиной Горки увлек праздничный карнавал. У Александры Кузнецовой самая волшебная роль. Снегурочка помогает осуществлять мечты своих друзей.
Не только сладкие угощения, но и полезные подарки на этой неделе привезли гости. Спортивный инвентарь будет кстати перед новым сезоном по мини-футболу. Местная команда успешно выступает в Детской лиге.
Особую заботу накануне Нового года ощущают тысячи маленьких белорусов. Тех, кому внимание и тепло нужны особенно. Чтобы создать атмосферу настоящей зимней сказки, запланировано несколько сотен мероприятий в разных уголках страны.
А эта площадка в Минске превратилась в большую Новогоднюю академию. Здесь зрители могут узнать, как учатся будущие волшебники зимы и кто охраняет новогодние часы? В таком творческом формате к марафону добра "Наши дети" присоединились актеры Молодежного театра эстрады.
Создавать новогодние чудеса помогают и сами маленькие артисты.
Еще одной праздничной локацией стал Березковский детский сад-школа. Там учатся 30 малышей. Все с волнением ждут наступления Нового года. А накануне приветливо встречают гостей, среди которых и министр юстиции Беларуси. Учителя и школьники вместе подготовили сказочное представление с песнями и розыгрышами. А чтобы уроки проходили интересно, школе подарили мультимедийный экран. Кроме этого, и сертификаты на приобретение спортивного инвентаря.
В марафоне хороших дел "Наши дети" традиционно участвует и Белтелерадиокомпания. Подарки от медиахолдинга принимали воспитанники Улуковской школы-интерната. Кроме вкусных сюрпризов, для каждого в этом доме появилась и необходимая бытовая техника - новое холодильное оборудование.
С трепетом рассматривает подарки и 10-летний Ваня. В доме-интернате он уже не первый год. Как и его две сестрички и братик. Но именно здесь, признается, они дома. Поэтому мальчик с нетерпением ждет любимый семейный праздник.
Спектакли, мюзиклы и музыкальные шоу. Эстафета доброты для "Наших детей" продлится до 11 января. Присоединиться к ней еще есть время.
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