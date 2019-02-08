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Более 3 тысяч подъездов отремонтируют в этом году в Минске

Вместе с тем коммунальные службы планируют обновить и 1 700 балконов. Всего же в столице 15 % жилфонда требуется ремонт. Как правило, косметическое обновление домов проводят раз в пять лет. Финансирование ремонта ведется как из бюджета города, так и за собственные средства жильцов дома.

В прошлом году отремонтировали около 3,5 тысячи подъездов. Увидеть план по ремонту домов можно на сайтах жилищно-коммунальных хозяйств.

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