Более 60 проектов представят на инновационной ярмарке в столице

В этом году площадка форума - Дворец искусств. В программе - семинары, презентации, конкурс стартапов. Среди участников - представители научных и инновационных лабораторий, зарубежных технопарков, инвестиционных и инновационных фондов. Сферы, в которых будут продемонстрированы ноу-хау-проекты, - медицина, альтернативная энергетика, информационные и биотехнологии.

Выставка инновационных проектов пройдет в восьмой раз. В этом году проекты представят не только белорусские инженеры и ученые, но и компании из Украины и России.