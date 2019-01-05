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Более тысячи новогодних игрушек и открыток собрала жительница Витебского района
В экспозиции самые разнообразные елочные украшения, фигурки главных новогодних волшебников, элементы карнавальных костюмов. Коллекция объединяет как раритетные экспонаты, так и современные игрушки ручной работы. Марина Романовская поинтересовалась, сколько елок можно украсить игрушками с праздничной экспозиции.
Людмила Никитина точно помнит, кто и когда подарил для коллекции новогоднюю игрушку или сказочного персонажа. О ее красивом увлечении знают многие. Новогодние атрибуты передают бывшие ученики, знакомые и друзья из разных уголков мира. Экспозиция размещается в Зароновском музее и дарит настроение не только во время праздников.
Сказочные персонажи, украшения со знаменитых серий - "Цирк" и "Освоение космоса". Одних только разноцветных шишек хватит, чтобы украсить несколько елок. Коллекция объединяет новогодние атрибуты разных лет. Рядом с раритетными можно увидеть и современный хендмейд. Например, елки из бумаги, салфеток и даже макарон. Есть в коллекции и свой парад Дедов Морозов и Снегурочек.
Чтобы собрать новогоднюю коллекцию, понадобилось почти двадцать лет. Многие раритетные игрушки пришлось восстанавливать при помощи клея, бумаги и ваты. Например, вот этот Дед Мороз недавно пережил реставрацию и сейчас вместе с другими сказочными персонажами создает праздничное настроение посетителям музея.
Восстанавливать игрушки и создавать новые праздничные костюмы для сказочных персонажей помогает сын Станислав. Процесс, рассказывает, захватывающий. Главное - фантазия. И тогда новогодние украшения засияют еще ярче.
Украшают праздничную экспозицию и рождественские открытки. Самая раритетная пришла в Зароново из Смоленска зимой 1912 года. Людмила Никитина также собирает фигурки животных - символы года. Которые, уверяют посетители музея, могут даже исполнять новогодние желания.
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