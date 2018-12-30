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Большой праздник с участием Президента стал самым ярким аккордом акции "Наши дети"

О согревающем сердца в эти зимнее дни и на весь год марафоне добра, об этом без преувеличения главном событии уходящей недели расскажет Алеся Высоцкая (видео).

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