Большой разговор на троих - Россия-Турция-Иран

Поговорить в рамках саммита "астанинской группе" - так называется формат России, Ирана и Турции по Сирии - было о чем. Встреча в Сочи, к слову, юбилейная - десятая. И за полтора года ситуация в Сирийской Арабской Республике изменилась серьезным образом. Освобождены Алеппо, Пальмира и другие крупные города. А вот буквально этой ночью стало известно: сирийские войска уничтожили последний форпост Исламского государства на территории страны. И большой разговор на троих - попытка создать новый каркас безопасности среднего востока через треугольник "Россия-Турция-Иран". И как отметил Реджеп Эрдоган, саммит дал очень хороший импульс. Про неформальное участие в беседе Президента Александра Лукашенко мы уже говорили, но хотелось бы разобраться детальнее, почему так? Да, политики хорошие знакомые, да, объединяют многие проекты. Но куда важнее позиция Беларуси: Минск всегда оказывал поддержку и Анкаре, и Тегерану даже в самые сложные времена.





Ну а немного романтичное, но от этого не менее важное стремление нашей страны и призыв "Отчего бы нам всем не жить в мире?" сталкивается часто с суровой действительностью: к сожалению, постулат про "мир во всем мире", который мы изучаем еще в младших классах, замыливается, причем нередко нашими коллегами.



Так, журналист BBC Риам Далати провел расследование, казалось бы, трагической химатаки в сирийской Думе. Помните, те жуткие кадры с детьми, пораженными химикатами? Так вот - все это постановка. И снимали ее "Белые каски" в местной больнице - организация, которая оказывает медицинскую помощь населению. А роль одного из врачей "играл" самый настоящий сторонник исламистов.

Спектакль в этом театре абсурда удался - после сцены в больнице силы Франции, США и Великобритании нанесли по Сирии не менее ста авиаударов. Из-за которых совсем не постановочно, а по-настоящему… погибли десятки гражданских. А ведь всего-то стоило заглянуть в больничные записи - ни одно летального случая за тот период.



Эта история еще раз показала: в современных реалиях самое опасное оружие не танк или ракета, а информация. Одним щелчком мышки или постом в "Твиттере" можно разжечь пожар, а то и войну. В мире для противодействия терроризму и фейкам создаются "фабрики мыслей" - такие аналитические центры, которые изучают политику, экономику, культуру и строят прогнозы, или просто развенчивают ложь.