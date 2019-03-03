"Большой разговор с Президентом" вызвал большой резонанс в мировых СМИ

Диалог Главы государства с журналистами и представителями экспертного сообщества - в топе новостей ведущих СМИ планеты. География обширна. Материалы вышли в США, Индии, Китае, Армении, Азербайджане, Кыргызстане, Грузии, странах Европы, России, Украине. Естественно, каждая страна сделала акцент на том, что в большей степени затрагивает ее интересы.



Мировые издания обратили внимание на яркие высказывания Главы белорусского государства и буквально разобрали "Большой разговор" на цитаты. Давайте познакомимся с самыми интересными из них. Специальный обзор для вас подготовила Ольга Давидович.

"Большой разговор" вызвал большой резонанс в мировых СМИ. Обсуждение главных тем этой встречи вышло далеко за пределы Беларуси. О диалоге Главы государства с журналистами и представителями экспертного сообщества в режиме онлайн сообщали крупнейшие информационные агентства - "Рейтер", ТАСС, "Ассошиэйтед Пресс", "Синьхуа".





"Александр Лукашенко на встрече отметил, что концепция информационной безопасности страны будет пересмотрена. По его словам, в мире идет информационная война, и Беларусь должна уметь противостоять этой войне, используя различные методы".

"Белоруссия готова продлить действие соглашения о размещении на своей территории двух российских военных объектов и не намерена брать за это деньги. "Потому что это наша общая безопасность", - подчеркнул Президент".

"Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил журналистам в пятницу, что он планирует баллотироваться на переизбрание. Его президентский срок заканчивается в 2020 году, и он сказал, что примет решение о дате следующих выборов в ближайшие пару месяцев".

Их информационные сообщения разлетелись по всему миру.

The hindu - ежедневная индийская газета на английском языке - одна из самых читаемых и авторитетных газет во второй по численности стране на планете сделала акцент на независимости Беларуси. Похожее сообщение вынес в свой топ и американский новостной портал Yahoo news. А по статистике Alexa Internet, это пятый по посещаемости веб-сайт в сети Интернет.

"Президент Беларуси отверг возможность того, что Россия может инкорпорировать Беларусь в свой состав, несмотря на то, что две бывшие советские республики обсуждают пути экономической интеграции, включая возможную совместную валюту".

"Выступая на пресс-конференции, которая длилась более восьми часов с одним 15-минутным перерывом, Президент Александр Лукашенко сказал, что два соседа обсуждают пути дальнейшего углубления своих тесных связей, но поглощение Россией Беларуси не стоит на повестке дня".

К слову, в своем другом материале, посвященном "Большому разговору", журналисты Yahoo news назвали Главу белорусского государства "strongman Alexander Lukashenko", что переводится как "политический тяжеловес" или "авторитетный лидер".

Особое внимание к "Большому разговору" со стороны американского правительственного ресурса "Голос Америки".

Несколько информационных заметок, аналитика и многочисленные комментарии экспертов. Главный акцент сделан на белорусско-российских отношениях. Заголовки красноречивы: "Включим Россию в состав Беларуси", "Минск - Москва: сближение или размежевание?", "Белорусы хотят быть вместе с Россией, но "в своей квартире".

"В пятницу утром в минском центре "БелЭкспо" собралось более 200 журналистов, экспертов и политиков, чтобы поучаствовать в "Большом разговоре с Президентом" - ежегодной пресс-конференции, после которой белорусский сегмент соцсетей взрывается цитатами и размышлениями Александра Лукашенко. Этот год не стал исключением. И топ-высказыванием стала фраза о том, что 98% белорусов не поддержали бы идею вступления в Россию".

Акцент понятен. В многочасовой беседе с журналистами и представителями экспертного сообщества Александр Лукашенко дал четкий импульс не только своему народу, но и главному союзнику. Пусть где-то эмоционально, но ясно и предельно конкретно. Кажется, его услышали.

"Президент Беларуси сделал сегодня ряд громких заявлений. В частности, Александр Лукашенко сообщил, что намерен баллотироваться на новый срок. Также Александр Лукашенко сказал, что Минск не против создания общей с Россией валюты".





Германский около правительственный ресурс Deutsche Welle оперативно проанализировал "Большой разговор", уделил внимание самым громким высказываниям Главы белорусского государства и обратился к экспертам с вопросом, каким будет дальнейший курс нашей страны.

"Даже несмотря на антизападную риторику, к которой периодически прибегал Президент, очевидно, что каких-то серьезных изменений во внешней политике ожидать не стоит. По-прежнему будет проводиться курс на балансирование на международной арене, особенно в контексте достаточно сложных, противоречивых и неопределенных отношений с Россией".

Естественно, каждая страна обратила внимание на то, что в большей степени затрагивало ее интересы. Так, украинские СМИ уделили особое внимание урегулированию конфликта в Донбассе и грядущим президентским выборам.

"Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что прогресс в переговорах "нормандской четверки" по урегулированию конфликта в Донбассе может быть достигнут при условии участия США в переговорах".

СМИ стран - участниц СНГ обратили внимание на вопросы, касающиеся непосредственно Содружества.

Это и проект единой валюты Беларуси и России, и двусторонние отношения между странами.

"Отношения между Азербайджаном и Беларусью являются моделью взаимоотношений между христианским и мусульманским государствами, заявил 1 марта Президент Беларуси Александр Лукашенко. Лукашенко подчеркнул: между двумя странами нет проблем".

Интернет-аудитория не осталась в стороне, белорусско-российские отношения также обсуждались. Впрочем, в основном ремарки пользователей касались внутрибелорусских тем. За разговором следили активно на видеохостинге YouTube, официальный канал АТН оперативно и в режиме нон-стоп публиковал самые актуальные и яркие высказывания Президента. Пользователи делились своим мнением в комментариях и во многом были солидарны с Главой государства.